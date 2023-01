Er zijn in 2022 meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sport dan het jaar ervoor. In 2021 waren het er 873, afgelopen jaar 1.400. Ambassadeur Gregory Sedoc van Centrum Veilige Sport Nederland wil dat een VOG voor vrijwilligers de regel wordt.

De meldingen gaan over emotioneel, lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag en zijn voor driekwart afkomstig uit de amateursport. Het andere kwart van de melders is actief in de topsport.

'Hoe ontvangt iemand iets?'

"Natuurlijk schrik je daarvan", zegt oud-hordeloper en ambassadeur van Centrum Veilige Sport Nederland Gregory Sedoc. Het is wel goed dat we steeds opener zijn in wat we voelen en hoe we feedback ontvangen, benadrukt hij. "Dat is heel fijn."

Sedoc: "Ik moet er wel meteen bij zeggen: in die 1.400 gevallen zul je altijd dingen hebben die niet kloppen. Het is heel goed dat mensen zich melden en uitspreken, maar het is altijd belangrijk om te weten: wat zegt iemand en hoe ontvangt iemand iets?"

Afhankelijkheid van coach

"Grensoverschrijdend gedrag hoeft niet altijd seksueel te zijn", vervolgt hij. "De ontvanger kan iets heel anders ontvangen dan dat de zender daadwerkelijk bedoelt. Ik wil het niet meteen bagatelliseren, maar we moeten wel aan die ontvanger vragen: hoe heb jij dit ervaren en is er daadwerkelijk sprake van grensoverschrijdend gedrag?"

Meldingen bij CVSN gaan bijvoorbeeld over schreeuwen, pestgedrag en kleineren. "Dat zijn hele nare dingen. Dat hoort niet thuis binnen een vereniging", vindt Sedoc. Waar je ook echt op moet letten is een trainer-atleet-relatie, zegt hij. "Die verhouding is niet gelijkwaardig. Afhankelijkheid van een trainer of coach is waar het vaak misgaat."

Veilig sporten

Hij voegt toe: "In de topsport is het lijntje natuurlijk heel erg dun, als je het echt over performance hebt. Dan moet je soms een keer uit je dak gaan. Maar dat mag nooit ten koste gaan van de gevoelens van de sporter."

Sedoc maakt zich dan ook hard voor een veilige omgeving in de sportwereld. "Hoe zorg je er als vereniging voor dat jong en oud op een veilige manier kunnen sporten? dat is heel erg belangrijk. Een amateursporter betaalt contributie, komt 2 tot 4 keer in de week langs. Die moet niet bang zijn om te gaan omdat hij of zij anders wordt gepest."

VOG en vertrouwenspersoon

Daarom vindt Sedoc het heel erg belangrijk dat alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). "De basis moet zijn dat iedereen die les of training geeft een VOG heeft. Ik vind echt dat je dat moet verplichten."

En elke vereniging zou een vertrouwenspersoon moeten hebben. "Zorg dat alles open en toegankelijk is. En niet, als je even kijkt naar de oude cultuur van turnen, dat er een deurtje dichtgaat", zegt hij. "Nee, alles moet toegankelijk zijn. Voor ouders, fysiotherapeuten, artsen, noem maar op. Dat is nu niet overal zo."