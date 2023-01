De helft (47 procent) heeft er meer begrip voor gekregen dat mensen last hebben van seksueel grensoverschrijdend gedrag, een jaar na de beschuldigingen bij The Voice. Tegelijk vindt 37 procent dat de discussie te ver doorschiet. Vooral mannen vinden dat.

EenVandaag vroeg aan 25.000 leden van het Opiniepanel of er volgens hen iets veranderd is in het afgelopen jaar. Veel mensen zijn zich bewuster van hun eigen gedrag of houden meer rekening met anderen. Hoewel de meesten het goed vinden dat er discussie plaatsvindt over grensoverschrijdend gedrag, is er ook kritiek op de manier waarop die gevoerd wordt.

Langer nadenken

Zowel bij mannen (48 procent) als bij vrouwen (46 procent) is er meer begrip voor dat bepaald gedrag verkeerd kan vallen. Vooral over grapjes, complimenten en kleine aanrakingen wordt nu langer nagedacht.

Al vinden velen het in de praktijk wel verwarrend omdat ze het meestal goed bedoelen. "Als iemand verdrietig is zal ik niet zo gauw een arm om haar heen slaan of dichtbij komen. Dit voelt wel vreemd, net of ik niet geïnteresseerd ben", schrijft een man.

Bang beschuldigd te worden

Van de ondervraagde mannen is de helft (47 procent) zich afgelopen jaar bewuster geworden van zijn eigen gedrag. Een derde (33 procent) van de mannen zegt dat ze voorzichtiger zijn geworden met grapjes of opmerkingen die als seksueel getint kunnen overkomen.

Deels uit overtuiging, maar deels ook omdat ze bang zijn om van bijbedoelingen beschuldigd te worden: "Ik ben voorzichtiger tegenover vrouwen. Ik kijk wel uit om een compliment te maken, het kan zo tegen je gebruikt worden."

Vrouwen bewuster van eigen grenzen

Ook vier op de tien vrouwen (40 procent) zijn zich bewuster van hun gedrag. Een deel van hen realiseert zich dat ze te veel accepteerden waar ze zich eigenlijk niet goed bij voelden.

"Ik weet nu dat gedrag dat mij een knoop in mijn maag geeft niet normaal is", schrijft een vrouw. Veel deelneemsters zeggen dat ze het makkelijker vinden om hun grenzen aan te geven nu het onderwerp veel in het nieuws is.

Verdeeldheid over discussie

De ondervraagden zijn erg verdeeld over de vraag of de discussie over seksueel grensoverschrijdend gedrag nu voldoende gevoerd is. Eén op de vijf (20 procent) vindt dat we nu genoeg over het onderwerp gesproken hebben.

Een derde (36 procent) vindt het onvoldoende en wil er graag de komende jaren mee doorgaan, vooral vrouwen (44 procent). Zij zijn blij dat er 'eindelijk' dingen bespreekbaar zijn, en zijn hierover nog niet uitgepraat.

'Je kunt niets meer zeggen'

Een derde (37 procent) is juist van mening dat de discussie te ver is doorgeschoten. In deze groep zitten meer mannen: bijna de helft van hen (45 procent) vindt dat we hierin doorslaan. Ook 30 procent van de vrouwen vindt dat.

Bij deze mensen overheerst het gevoel dat je bijna niets meer kunt zeggen en dat je voor de kleinste dingen al aan de schandpaal genageld kunt worden. Sommigen zeggen dat we met z'n allen overgevoelig zijn geworden. Ook de media slaan hierin door, vinden veel deelnemers. Omdat ze aan iedere beschuldiging, groot of klein, bewezen of niet, aandacht besteden.

'Warmte verdwijnt'

Het contact tussen mannen en vrouwen wordt er door de huidige discussie niet leuker op, vinden de critici. "Als we zo doorgaan verdwijnt alle warmte tussen de seksen en wordt wel heel erg kil", schrijft iemand daarover.

Veel deelnemers spreken de hoop uit dat de discussie snel wat minder scherp wordt en we figuurlijk en misschien ook letterlijk weer wat dichter bij elkaar komen te staan. Het kabinet presenteerde vorige week een nationaal actieplan voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.