Stichting Roze 50+ Midden Nederland reed vandaag, op coming-outdag, met een roze limousine langs verzorgingstehuizen in Amersfoort. Dit omdat oudere lhbti'ers in verzorgingstehuizen het lang niet altijd makkelijk hebben. "Er wordt ook naar ons gespuugd."

Vandaag is coming-outdag, de dag waarop aandacht wordt besteed aan het openlijk uitkomen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Om extra aandacht te geven aan oudere lhbti+'ers brengt stichting Roze 50+ Midden Nederland een bezoek aan vijf verzorgingstehuizen.

Jaren zestig en zeventig

Het programma is duidelijk, laat Ambassadeur Marlies Groeneveld van Roze 50+ weten. "We brengen bloemen bij de zorginstellingen en er zal gezongen worden. Wij vragen daar aandacht voor oudere lhbti+'ers."

"Dat zijn mensen die in de tijd zijn groot geworden waarin homo, lesbisch of transgender zijn, taboe was. Tot in de jaren zestig en zeventig."

'Nooit mogen zijn wie je bent'

Margreet van Hensbergen (78), ook ambassadeur van Roze 50+, heeft deze tijd zelf meegemaakt. "Ik ben opgevoed in de tijd dat het absoluut verboden was, dat het slecht was, dat het een ziekte was en dat het genezen moest worden. En je kon zelfs de gevangenis in."

Volgens Margreet is het daarom belangrijk om aan deze mensen aandacht te besteden. "Je weet: als je ouder wordt, word je afweer wat minder, dan peil je af en dan kom je uit bij een diep teleurgesteld iets: dat je nooit hebt mogen zijn wie je bent."

Nieuwe insteek

Margreet zit al een hele tijd bij de organisatie en gaat ook al langer langs bij zorginstellingen. Met de limousine probeert de organisatie hun boodschap een 'feestelijk karakter' te geven. "We vinden het ook een beetje lastig. We zijn een beetje uitgepraat."

"Ik doe het al heel veel jaar. Dan zien ze mijn kop en zeggen ze: oh, daar is ze weer. Dus we gaan kijken hoe we het op een anderen manier, een vrolijke manier, kunnen vormgeven."

'Geen automatisch gespreksonderwerp'

Eén van de instellingen waar de organisatie langsgaat is het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Bestuurder van het gasthuis Liesbeth Hoogendijk staat de limousine al op te wachten. "Heel erg leuk dat ze langskomen."

Liesbeth is van mening dat het nodig is om aandacht te blijven besteden aan dit onderwerp. "Het is nog geen automatisch gespreksonderwerp. We proberen binnen het verpleeghuis een cultuur te hebben waar je dit soort dingen ook met elkaar op een normale manier kan delen."

Treiteren en spugen

Niet bij elke zorginstelling lukt dit. Het kan er zelfs vervelend aan toe gaan. Er wordt bijvoorbeeld getreiterd, gepest of buitengesloten door andere bewoners.

"Er wordt ook gespuugd in de lift. Dat verzin ik dus niet: anno 2023 is dat nog steeds het geval."