Ze wilden eerst helemaal niet komen, uit angst voor intimidatie en ongeregeldheden. Maar de dragqueens kwamen toch naar de Utrecht Pride en voeren vandaag mee op een protestboot, tegen het toenemende lhbti-geweld.

Bij de botenoptocht van de Utrecht Pride vaart de boot met dragqueens voorop. De organisatie vraagt hiermee aandacht voor meerdere geweldsincidenten tegen lhbti'ers in de afgelopen maanden. Voorzitter van Utrecht Pride Robbert Kalff vindt de zichtbaarheid dan ook erg belangrijk: "Wij geloven dat meer zichtbaarheid de acceptatie bevordert."

Uitgescholden en mishandeld.

Het is een statement tegen geweld, zegt Kalff. Hij verwijst naar meerdere geweldsincidenten in april. Op 8 april werd personeel van een dragshowbar in Groningen uitgescholden en mishandeld.

Diezelfde dag werd in Eindhoven een regenboogvlag door een groep van zo'n 20 mensen van de gevel gerukt bij lhbti-belangenorganisatie COC. Die werd vervolgens in brand gestoken, aanwezigen werden uitgescholden voor 'kankerhomo' en ook hier werd iemand mishandeld. Op 16 april werd een voorleesmiddag van dragqueens in Rotterdam verstoord door demonstranten. Twee mensen werden bekogeld met eieren en er werden online dreigementen geuit.

Geen angst, maar zelfbescherming

Deze incidenten waren voor belangenorganisatie Pink Promiss genoeg reden om niet mee te varen tijdens de Utrecht Pride. Maar vandaag stond de club er wel, en niet alleen dat, ze voeren vooraan.

Ruxy Bonaparte uit Rotterdam is een van de aanwezige dragqueens. Volgens haar wordt het ook steeds gevaarlijker om te zijn wie je wil zijn in Nederland. "Ik ben blij dat ik in Nederland woon, maar ik zie het wel erg achteruit gaan met de tolerantie. Op een dag als vandaag stap ik in Rotterdam in de auto en ik stap hier bij de boot pas weer uit. Ik ga niet in drag over straat. Niet uit angst, maar wel om mezelf te beschermen."

Kort lontje

In haar omgeving ziet Bonaparte de problemen ook steeds meer toenemen. Mensen worden bespuugd op straat, uitgescholden of in elkaar geslagen omdat zij lhbti'er zijn. Waar het vandaan komt weet ze niet, maar ze denkt wel dat het individualisme ermee te maken heeft. "Het lontje wordt steeds korter en mensen denken alleen maar aan zichzelf."

De queens wilden vanwege de veiligheid dus eigenlijk niet komen, legt woordvoerder Monique van der Maas uit. "Stel je voor dat er iets van een brug wordt gegooid, wat moet je dan doen op zo'n boot? Het leek ons te onveilig. Maar de organisatie heeft ons overgehaald om toch mee te varen, want tegenstanders willen juist dat wij niet komen. De organisatie zei: 'Laat je zien en vaar dan als statement voorop'."

De eerste boot in de parade

Extreem-rechts

Volgens Van der Maas komen de bedreigingen voornamelijk uit de extreem-rechtse hoek. "Er worden verhalen verspreid dat drag te maken zou hebben met pedofilie. Of dat dragqueens kinderen op jonge leeftijd zouden leren dat ze geen jongetje maar een meisje moeten zijn. Het is werkelijk te gek voor woorden. En daar staan wij tegen op!"

Bonaparte heeft door deze zogenaamde 'hondenfluitjes' de laatste jaren 'een gladde rug' ontwikkeld. "Daar glijdt alles van af. Je raakt er zo aan gewend dat je bepaalde dingen normaal gaat vinden, terwijl ze niet normaal zijn. En om daarbij stil te staan hebben we evenementen zoals Pride nodig." Van der Maas reageert geƫmotioneerd: "Ik vind het zo belachelijk dat niet iedereen kan zijn wie ze willen zijn."

Zichtbaar tegengeluid

Mede door de overtuigingskracht van Utrecht Pride-organisator Kalff voer de boot dus vooraan in de parade. "Onze beveiliging is altijd heel goed, maar we hebben de politie wel gevraagd om een extra oogje in het zeil te houden. We willen laten zien dat iedereen die hier vandaag is de dragqueens wel ondersteunt en ze wel welkom heet."

Kalff constateert namelijk dat hoe meer licht er schijnt op de lhbti-gemeenschap, hoe meer weerstand dat tot gevolg heeft. "Door social media is het tegengeluid ook steeds zichtbaarder geworden. Tegenstanders kunnen van achter hun computer alles de wereld insturen. Al denk ik niet dat ze hier vandaag langskomen, want dan zijn ze flink in de minderheid."