Een grote meerderheid van de jongeren kampt met mentale klachten als stress, onzekerheid en prestatiedruk. Dat heeft soms grote gevolgen: 33 procent zegt dat ze zich in de afgelopen 2 jaar afgemeld hebben van school of werk vanwege die klachten.

Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, onder ruim 1.600 jonge mensen van 16 tot en met 34 jaar. Van de mensen die zich afgemeld hebben deed de helft dat af en toe, de andere helft deed dat regelmatig of voor een langere periode.

'Meer begrip voor buikpijn'

Wat opvalt, is dat veel jongeren zeggen dat ze hebben gelogen over de reden voor hun uitval. "Je krijgt meer begrip voor hoofdpijn, buikpijn of misselijkheid, dan voor het feit dat ik me mentaal zo leeg en uitgeput voel dat het niet lukt om eten voor mezelf te maken", legt een deelnemer uit.

Een ander: "Er wordt altijd gevraagd waarom je niet kunt werken. Als je zegt dat het iets mentaals is, willen ze dat je alsnog komt. Dat zorgt voor extra stress, dus zeg ik nu maar gewoon dat ik me niet lekker voel. Mentaal ziek zijn, wordt weinig gerespecteerd."

Onzekerheid, stress of slaapproblemen

De overgrote meerderheid van de jongeren (85 procent) heeft last van mentale klachten. Dat gaat vaak om onzekerheid (56 procent) of stress (54 procent), maar ook om zaken als depressieve gevoelens (40 procent) of slaapproblemen (36 procent).

Vergeleken met de afgelopen 2 jaar zijn die cijfers wel gedaald en zijn ze weer op het niveau van voor de coronacrisis.

Van welke mentale klachten hebben jongeren last?

Prestatiedruk

Het aantal jongeren dat prestatiedruk ervaart, is wel toegenomen. Vorig jaar was dat nog 71 procent, dit jaar zegt 76 procent daar last van te hebben. Die druk wordt vooral veroorzaakt door 'de maatschappij', door social media en door scholen, zeggen ze.

"Je moet overal goed in zijn, vrienden hebben, leuke dingen doen. Extracurriculaire activiteiten doen en een bijbaan hebben", vertelt een jong panellid. "Hoeveel uur zit er nog in een dag? In een week? En dan word je via socials ook nog geconfronteerd met de levens van anderen, die altijd leuker en beter lijken. Het is echt te veel."

Taboe op mentale problemen

Ruim de helft van de jongeren (54 procent) zegt dat het nog altijd taboe is om te praten over psychische klachten. Dat cijfer is al jaren hetzelfde, ondanks vele campagnes om dat taboe te doorbreken.

"Ik probeer er altijd open over te zijn, maar toch ben ik bang dat het gevolgen heeft voor bijvoorbeeld mijn carrière", vertelt een deelnemer. "Ik heb de angst dat mensen mij als incompetent of onbetrouwbaar zullen zien als ik vertel over mijn mentale klachten."