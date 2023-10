7 op de 10 ouders maken zich zorgen over de mentale gezondheid van hun kinderen. Ze zijn bezorgd over de invloed van social media, pesten en de druk die op hun kinderen gelegd wordt om te presteren.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 3.000 ouders van kinderen tussen de 12 en 25 jaar. De helft van hen heeft zelf een kind met psychische klachten: dat zijn vooral de kinderen tussen de 18 en 25.

Coronacrisis

Veel ouders wijzen naar de coronacrisis als oorzaak van de problemen van hun kind. "Corona was de hel voor mijn zoon, met alle sociale uitsluiting en online lessen", vertelt een ouder uit het panel. "Gelukkig begint hij nu weer wat op te krabbelen. Hij gaat weer naar school en spreekt vaker af met zijn vrienden. We beginnen weer een beetje vertrouwen te krijgen dat het goedkomt."

Een ander: "Mijn dochter spreekt zelfs over een trauma in haar opvoeding, omdat de coronatijd zo verschrikkelijk was. Terwijl wij er alles aan hebben gedaan om het zo gezellig en makkelijk mogelijk te maken. We staan er machteloos naar te kijken."

Bekijk ook Wooncrisis en prijsstijgingen vallen jongeren zwaar, mentale gezondheid nauwelijks verbeterd sinds corona

Praten over problemen

De meeste ouders (87 procent) zeggen dat ze wel met hun kind praten over psychische klachten en mentale problemen, of dat proberen. "We zetten in ieder geval de deur open om erover te praten. Zo proberen we er op tijd bij te zijn, voordat er echte schade ontstaat", vertelt een van hen.

Maar lang niet alle kinderen zitten er op te wachten om problemen met hun ouders te delen. "Hij wil er nooit over praten", vertelt een ouder. "Hij wil eerst zelf slagen in het leven en mij dan laten zien wat hij gepresteerd heeft, maar het lukt niet. Ik wil hem duidelijk maken dat ik hem daarbij kan helpen, maar dat wil hij maar niet inzien."

Prestatiedruk wordt vooral veroorzaakt door...

'Problemen aanpraten'

Sommige ouders zijn bang dat hun kinderen zichzelf problemen aanpraten. "Ze vindt dat ze een angststoornis heeft, maar volgens mij wordt dit je ook heel erg aangepraat op school en via social media", zegt een deelnemer.

"Ik wil niet zeggen dat het geen probleem is, maar laten we het gewoon hyperventilatie noemen, iets waar we vroeger als jeugd ook wel eens mee te kampen hadden. De puberteit is op sommige momenten nou eenmaal spannend, dat hoeft niet direct problematisch te zijn."

Zwaarder dan vroeger?

Hoewel ouders de problemen zien, zijn ze verdeeld over de vraag of jongeren het nu zwaarder hebben dan toen zij zelf jong waren. 41 procent vindt dat ze het nu moeilijker hebben, 49 procent vindt van niet. "Elke generatie heeft zijn eigen problemen", vat iemand samen.

Anderen vinden de problemen van deze generatie wel degelijk moeilijker. "Jongeren hebben het wel zwaarder dan vroeger, vanwege de enorme hoeveelheid keuzes die ze moeten en kunnen maken. En door social media", zegt een ouder. "Tegelijkertijd zijn ze ook minder weerbaar, we hebben prinsjes en prinsesjes van ze gemaakt die denken dat de wereld om hen draait."

Mentale weerbaarheid

Er zijn meer ouders die vinden dat jongeren weerbaarder mogen worden: 7 op de 10 is van mening dat jongeren vroeger meer konden hebben.

"Mentale problemen krijgen tegenwoordig meer aandacht en worden serieuzer genomen", legt een deelnemer uit. "Tot op zekere hoogte is dat goed, maar laten we niet alles problematiseren of medisch maken. Problemen horen bij het leven. Laten we ze vooral helpen met oplossingen als ze dit zelf niet kunnen."