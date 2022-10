Jongeren zijn niet hersteld van de mentale gevolgen van de coronacrisis. Vergeleken met vorig jaar is hun mentale gezondheid nauwelijks verbeterd. De verschillende crises vallen jongeren zwaar: “Het voelt alsof de wereld kapotgaat.”

Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, onder ruim 1.500 jonge mensen van 16 tot en met 34 jaar.

Minder eenzaam, meer piekeren

De mentale gezondheid van jongeren kreeg een flinke klap tijdens de coronacrisis en deze klap zijn ze nog niet te boven. Een derde van de jongeren (32 procent) heeft last van depressieve gevoelens, dat zijn er net zoveel als vorig jaar.

Jonge panelleden voelen zich wel iets minder eenzaam dan tijdens de coronacrisis: vorig jaar voelde 49 procent zich eenzaam, nu is dat 42 procent. Tegelijkertijd is het aantal jongeren dat ernstig piekert juist gestegen van 41 naar 46 procent. "Soms zit ik zo hard te stressen dat ik de grijze haren voel opkomen", schrijft een deelnemer aan het onderzoek.

Invloed crises op mentale gezondheid jongeren

Zorgen over financiën

De vele crises die nu in Nederland spelen, vallen jongeren zwaar: driekwart van de jonge ondervraagden heeft daar mentaal last van. Vooral de prijsstijgingen en de wooncrisis spelen een grote rol, respectievelijk 53 procent en 42 procent geeft aan dat deze crises invloed hebben op de mentale staat.

"Ik voel de prijsstijgingen in mijn portemonnee, maar mijn loon gaat niet omhoog. Straks houd ik helemaal niets meer over, of nog erger: kan ik mijn rekeningen niet meer betalen. Dat geeft stress", schrijft iemand.

'Wereld gaat kapot'

3 op de 10 jongeren (28 procent) geven aan dat de klimaatcrisis invloed heeft op hun psychische gezondheid. "Door klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne voelt het alsof er geen toekomst meer is, alsof de wereld binnenkort kapotgaat", schrijft een deelnemer aan het onderzoek.

Een ander schrijft: "Door de klimaatcrisis voel ik me al jaren somber. Het voelt alsof de wereld brandt en ik er niks tegen kan doen. Ik kan daar moeilijk mee omgaan."

Prestatiedruk

Daar komt bij dat jongeren veel last hebben van prestatiedruk. 71 procent ervaart druk om te presteren, nog eens 71 procent voelt druk om de beste versie van zichzelf te laten zien. "Ik heb het constante gevoel om te moeten presteren. Ook na het werk", schrijft een panellid.

Een ander schrijft: "Ik voel veel sociale druk. Ik wil het voor iedereen zo goed mogelijk doen, maar ik weet niet hoe."

Taboe is er nog altijd

Open zijn over psychische problemen is voor veel jonge mensen lastig, blijkt. Voor de helft (55 procent) van de ondervraagden voelt het nog altijd als een taboe om hierover te praten. "Ik ben bang dat mensen me zien als zwak of minderwaardig", schrijft iemand hierover.

"Je wordt als aansteller gezien als je hierover praat. Zeker als je een man bent", schrijft een ander. "In mijn familie wordt niet gesproken over dit soort dingen. Niet zeiken en aan het werk, is de boodschap."