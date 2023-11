"Baudet had betere beveiliging moeten krijgen", zegt Mat Herben, de oud-woordvoerder van Pim Fortuyn. Hij waarschuwde al eerder voor een mogelijke aanval op de FVD-leider. Vandaag moet hij concluderen dat hij gelijk heeft gekregen.

"Alleen de A-categorie politici, die belangrijke contacten hebben bij de regering, krijgen veel beveiliging", zegt de voormalige rechterhand van Fortuyn.

Twee keer aangevallen

Baudet kreeg maandag - voor de tweede keer in korte tijd - een fysieke aanval te verwerken. Een minderjarige jongen sloeg met een bierfles op zijn hoofd tijdens een verkiezingsevenement in een café in Groningen.

Eind vorige maand werd de lijsttrekker van Forum van Democratie in de Belgische stad Gent ook al aangevallen, toen door een man met een paraplu. Daarbij werd hij ook op zijn hoofd geraakt. Zijn beveiliging was na dit incident wel flink opgeschroefd, vertelde Baudet na het incident.

'Met twee maten meten'

"Er wordt met twee maten gemeten", zegt Herben, die ruim 20 jaar geleden de woordvoerder van Fortuyn was. Het probleem is volgens hem dat politici die minder populair zijn, niet dezelfde bewaking krijgen als populaire politici. "Dat vond ik in 2002 bij Fortuyn ook al en dat is nu bij Baudet niet anders."

"Je krijgt onvoldoende beveiliging mee, dus je moet wel je eigen beveiliging mee hebben. Zeker als je nog niet in de hoogste schaal van dreiging zit. Je kan niet rekenen op de politie, want zij hebben onvoldoende mankracht", zegt Herben.

Eigen beveiliging regelen

Baudet huurt al jaren zijn eigen beveiligers in. Toch melden bronnen aan het AD dat ook de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) gisteravond aanwezig was in Groningen. De dienst die politici vanuit de overheid moet beveiligen maakt onderscheid tussen beveiliging en begeleiding.

De FVD-leider kreeg dat laatste in het Gronings café. Geert Wilders (PVV) en Dilan Yeşilgöz (VVDO krijgen bijvoorbeeld wél persoonlijke begeleiding. Herben begrijpt dan ook niet waarom Baudet zo'n groot risico neemt. "Hij moet niet naar zo'n druk café gaan", vindt hij.

Bron: ANP Mat Herben bij de herdenking van de moord op Pim Fortuyn (2002) vorig jaar

'Een hoop vijanden'

Herben denkt terug aan de periode voor de moord op Fortuyn. "Omdat Pim veel bedreigingen binnenkreeg, hebben wij toen zelf de afweging gemaakt om ons alleen nog te begeven op openbare locaties. Dat vonden we toen wel veilig. We gingen niet meer naar die rokerige zaaltjes. Dat zou ik in de positie van Baudet ook doen, maar het is aan hem om die afweging te maken."

In 2019 waarschuwde Herben al dat hij zorgen heeft over de persoonsbeveiliging van Baudet. "Iemand die in korte tijd veel politieke macht verwerft, krijgt er nu eenmaal een hoop vijanden bij", vertelde hij toen in het radioprogramma 1 op 1. Hij zag daarin gelijkenissen tussen Baudet en Fortuyn. Dat zijn zorgen zijn uitgekomen verbaast hem allerminst: "Voorspelbaar dat dit eraan zat te komen."