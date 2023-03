In de verkiezingscampagnes komt duurzame energie natuurlijk volop ter sprake. In het NOS verkiezingsdebat van gisteravond was FVD-leider Thierry Baudet stellig: Nederland heeft de 7 schoonste kolencentrales ter wereld gesloten. Maar klopt dat wel?

Kolencentrales zijn erg vervuilend, zegt hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven David Smeulders. "Als je wereldwijd naar de CO2-uitstoot kijkt, komt 29 procent van de uitstoot van kolencentrales."

Oud en nieuw

Baudet beweerde in het verkiezingsdebat dat de '7 schoonste en beste kolencentrales ter wereld' gesloten zijn door Nederland, maar dat is volgens Smeulders niet waar. "De centrales die het oudst zijn worden als eerst gesloten en de modernste houden we nog zo lang mogelijk open", legt hij uit.

Nederland had in totaal 12 kolencentrales, waarvan er inmiddels 9 zijn gesloten. De 3 centrales die nog in gebruik zijn, zijn in 2015 en 2016 geopend. De kolencentrales die gesloten zijn, kwamen uit de jaren 80 en 90, weet duurzaamheidspecialist Thijs ten Brinck.

'Kolencentrales zijn vervuilend'

De 3 kolencentrales die nog gebruikt worden, zijn de modernste die Nederland heeft, zegt ook hoogleraar Smeulders. Als je de alleroudste (inmiddels gesloten) kolencentrale vergelijkt met de modernste (die nog open is), zie je dat de oudste soms wel tot 30 procent meer CO2 uitstootte, legt hij uit.

Maar, benadrukt Smeulders, dat wil niet zeggen dat nieuwe kolencentrales weinig CO2 uitstoten. "Als je ze vergelijkt met aardgascentrales zijn kolencentrales altijd aan de verliezende hand."

Vergelijking met andere landen

Het zijn dus vervuilende jongens, maar we hebben ze nog nodig om stroom op te wekken. Dat weten ze in de rest van de wereld ook, want er zijn wereldwijd zo'n 2.500 kolencentrales. En komen er ook nog wat bij. Zoals in Azië, weet Smeulders: minstens 200.

"En die landen zullen natuurlijk de allerbeste en allerschoonste kolencentrales willen bouwen." De huidige centrales in Nederland zijn relatief schoon, maar omdat er in andere landen dus nieuwere centrales bijkomen, worden we voorbijgestreefd.

Zelfde centrales in Duitsland

We hebben dus niet de schoonste kolencentrales van Nederland gesloten, maar juist de vieste. Als je kijkt naar de bewering van Baudet, dat Nederland de schoonste kolencentrales wereldwijd heeft gesloten, zou je nog kunnen beredeneren dat de centrales die Nederland heeft gesloten, misschien schoner waren dan centrales in andere landen.

Maar ook dat gaat eigenlijk niet op, zegt lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Martien Visser. Zeker als je alleen al kijkt naar Duitsland. Dat land vernieuwde zijn kolencentrales ook en die zijn door hetzelfde bedrijf gebouwd als de onze. Die zijn net zo schoon als de 3 nieuwste kolencentrales in ons land, legt Visser uit.