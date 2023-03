Je kunt haast niet door de supermarkt lopen, zonder je te verbazen over de hoge prijzen. Dat komt door de inflatie, die we te danken hebben aan corona. Maar, de pandemie is voorbij en de inflatie niet. Hoe zit dat?

Gezondheidseconoom Xander Koolman schreef op Twitter dat er na een epidemie wel vaker inflatie volgt. "Als gezondheidseconoom, kijkend naar eerdere economische reacties op epidemieën, vraag ik me af of de inflatie niet grotendeels een tijdelijk fenomeen is. Na epidemie volgt vaak een stijging vraag die aanbod tijdelijk niet aankan."

Energieprijzen

Koolman schrijft over een 'tijdelijk fenomeen', maar we hebben al lange tijd te maken met de inflatie. Hoe dat komt, weet Klok. Er zijn namelijk nog andere oorzaken. "De huidige inflatie komt deels door corona, maar het is zeker niet de enige en de belangrijkste reden", zegt econoom Marcel Klok van ING.

Vooral de hoge energieprijzen zijn nu de oorzaak van de hoge inflatie. "Dat komt voor een deel door het herstarten van de wereldeconomie na corona, maar ook een heel groot deel komt door de oorlog in Oekraïne", vertelt Klok.

Dit is energiearmoede

'Mensen wilden heel veel kopen'

De inflatie begon dus wel door corona. "We zagen dat de wereldeconomie na corona ineens heel snel weer opstartte: mensen wilden weer heel veel kopen. Eigenlijk konden de voorraden en fabrieken dat niet aan, waardoor de prijzen stegen", vertelt Klok.

"Dat zagen we vooral terug in vervoer. Zo werd met name het scheepsvervoer duurder, door strenge coronamaatregelen in internationale havens. Dat werd doorberekend in de consumentenprijs. Maar ook hout werd duurder, en heel andere producten zoals computerchips."

Verstoring handel

En dat is niet voor het eerst: pandemieën hebben invloed op de economie, weet Jan Luiten van Zanden. Hij is hoogleraar economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

"En dat is eigenlijk ook wel logisch, want zo'n pandemie leidt tot een verstoring van de productie en van de internationale handel. Daardoor ontstaat allerlei schaarste, waardoor de prijzen stijgen."

De Zwarte Dood en de Spaanse griep

In het verleden was het soms nog veel erger dan nu. Vooral bij zware pandemieën, waarbij een groot deel van de bevolking sterft, leidde dat tot een tekort aan werknemers. Dan stijgen de lonen, en dus ook de prijzen. "Corona is natuurlijk een vrij kleinschalig gebeuren", zegt Luiten van Zanden.

"Omdat het deel van de bevolking dat is gestorven, relatief klein is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Zwarte Dood, die tussen 1347 tot 1352 door Europa woedde, daar stierf 30 tot 50 procent van de bevolking. Maar je kunt ook recenter kijken, naar de Spaanse griep bijvoorbeeld, waarbij ook heel veel mensen stierven."

Prijzen zullen relatief hoog blijven'

Nu vraagt gezondheidseconoom Xander Koolman zich af op Twitter of die inflatie tijdelijk is. Hoe zit dat? "Uiteindelijk is bijna alle inflatie tijdelijk" zegt Marcel Klok van ING.

"Maar je kunt wel zeggen dat inflatie die is aangewakkerd, heel moeilijk is om helemaal te stoppen." Daar is Jan Luiten van Zanden het mee eens. "Ik denk dat een inflatiegolf een tijdelijk verschijnsel is, maar je kan er niet zeker van zijn dat de prijzen dan na afloop ook weer gaan dalen. Je kunt eerder verwachten dat ze relatief hoog blijven. Ik denk dat dat nu ook gaat gebeuren."