Selma de Ruiter is woest door de uitspraken van FVD-leider Thierry Baudet. Als witte heterovrouw met hiv vat ze Baudets woorden persoonlijk op: "Mensen hebben hier pijn en verdriet van."

"Ik voelde mezelf de huisvrouw next-door waar zoiets nooit bij zou gebeuren. Maar iedereen kan het krijgen", vertelt Selma. Zij kreeg 1,5 jaar geleden de diagnose hiv. "Er is geen dag dat ik er niet aan denk, maar ik hoop dat die er wel ooit komt."

Door haar eigen diagnose, vat ze de woorden van Baudet persoonlijk op. De FVD-leider zei op een bijeenkomst in Heerhugowaard dat aids 'in principe' niet bestaat voor witte hetero's.

Onder andere presentator Humberto Tan sprak zich fel uit tegen zijn woorden, net als het Aidsfonds en de belangenorganisatie COC.

'Dit is onrecht'

"Voor mij ís het persoonlijk", stelt Selma. "Ik heb deze diagnose pas 1,5 jaar en ik heb nog wel wat te doen in mijn hoofd. Vooral zijn gemakzucht maakt me boos: dat hij alles maar van tafel veegt. Mensen hebben er pijn en verdriet van, niet alleen ik. Zijn uitspraak raakt zoveel mensen. Je mag een mening hebben, maar je hoeft mensen niet zo onnodig te raken. Dit is onrecht. En daar word ik boos van."

Selma merkt af en toe onbegrip als het over hiv gaat, en daar helpen dit soort uitspraken niet bij. "Ik dacht zelf ook meteen aan Rene Klijn en Freddie Mercury toen ik hoorde dat ik het had. Maar dat is niet meer hoe het nu is, en ik vind dat mensen dat moeten weten", vertelt ze.

'Kan ik uit jouw kopje drinken?'

Haar familie en vrienden reageerden allemaal positief, maar soms krijgt ze ook vervelende opmerkingen. "Een collega vroeg laatst: 'Kan ik uit hetzelfde kopje drinken als jij?' Dan denk ik: ga toch de krant lezen joh."

Ook bij het halen van haar coronavaccin stuitte ze op dit soort reacties. "Je moet daar aangeven of je onderliggende aandoeningen hebt en dan gaat een huisarts met je in gesprek. Hij zei tegen mij: dan moeten we degene die jou straks gaat prikken even dubbele handschoenen aandoen. Kom op, we weten dat dat niet nodig is."

'Stigma omdat het met seks te maken heeft'

"Dat is niet leuk om te horen, maar ik ben strijdlustig. Ik wil daar graag iets in kunnen betekenen", vertelt ze. Selma schaamt zich ook niet voor het feit dat ze hiv heeft en vertelt daar open over.

"Het is zoals het is. Het feit dat er nog een stigma op zit heeft er ook mee te maken dat het over seks gaat. Dat is ook een probleem. Maar dit kan iedereen overkomen: het is niet alleen sekswerkers in obscure kamertjes."