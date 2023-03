Vaste energiecontracten, ze beginnen mondjesmaat terug te keren. Steeds meer leveranciers bieden klanten weer contracten aan waarbij de prijs voor energie voor een langere tijd vaststaat. Maar overstappen is voor de een gunstiger dan voor de ander.

Na de inval in Oekraïne en de daarop volgende energiecrisis gingen de gasprijzen het afgelopen jaar door het dak. Een vast energiecontract was niet meer te krijgen. Maar nu de energiemarkt tot rust is gekomen, is ook het vaste contract terug, soms met energieprijzen die lager zijn dan het prijsplafond.

Het moment om over te stappen?

Nu rijst de vraag: is dit het moment om het variabele contract vaarwel te zeggen en over te stappen? "Dat ligt maar net aan de persoonlijke situatie", zegt Sanne de Jong van vergelijkingssite Gaslicht.com.

Het lijkt verstandig om in elk geval over te stappen als de tarieven lager liggen dan bij het huidige contract. Maar dat hoeft niet direct. "Als je verwacht dat de energieprijzen snel verder zullen dalen en je wil een vast contract afsluiten, doe je er misschien goed aan om nog even te wachten."

Zekerheid

Voor wie op zoek is naar zekerheid, is een vast contract interessant, zegt De Jong. "Wie wil weten waar hij of zij aan toe is, kan de prijzen daarmee voor een bepaalde periode vastzetten."

Het kan in sommige situaties handig zijn om voor een langere periode een vaste prijs voor energie te betalen, zegt ze. "Als je gaat verhuizen, bijvoorbeeld. Of als je financieel wat krapper zit en mogelijke prijsstijgingen niet kan opvangen."

Verschillende vaste contracten

Wel wijst ze erop dat je goed moet letten op het verschil in vaste contracten. "Sommige contracten lopen 1 jaar, andere 6 maanden." Dat is een belangrijk verschil, zegt De Jong, omdat in de korter lopende vaste contracten de winter niet is meegenomen.

In die periode liggen de energieprijzen over het algemeen hoger. Daarom zijn tarieven in de contracten van 1 jaar hoger dan bij de halfjaarscontracten. Toch kun je met een langer lopend contract uiteindelijk goedkoper uit zijn. Dat is het geval als de wintertarieven sterk stijgen. Maar het blijft volgens De Jong 'koffiedik kijken' wat later dit jaar het aanbod is.

'Blijft spannend'

"We zijn nog niet van de onzekere situatie af. Het blijft spannend, zeker richting de winter. De rust op de energiemarkt lijkt misschien terug, maar je merkt dat de markt bij iedere tegenvaller sterk reageert", zegt De Jong.

De een zoekt naar zekerheid, de ander vindt het leuk om de situatie op de energiemarkt in de gaten te houden. Dat is volgens haar de reden dat er geen algemeen antwoord te geven is op de vraag of overstappen raadzaam is.

Nog even afwachten

"Je kunt ook zeggen: ik wacht nog even af wat de energieprijzen doen", zegt ze. "Je krijgt dan wel elke maand een bericht met de nieuwe tarieven, maar misschien vind je het wel leuk om de situatie in de gaten te houden."

"Als prijzen sterk dalen, profiteer je daar direct van met een variabel contract. Maar je moet het ook kunnen opvangen als het de andere kant opslaat. Dat is een afweging die iedereen voor zichzelf moet maken."

Zelf energie opwekken

Ook wijst ze op de salderingsregeling voor mensen die zelf energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Via die regeling kunnen huishoudens de zelfgeproduceerde energie die ze leveren aan het elektriciteitsnet wegstrepen tegen hun verbruik. "Maar je begint weer op nul als je tussentijds overstapt."

In dat geval is het niet raadzaam om net na de zomer van leverancier te wisselen, omdat je in die periode waarschijnlijk meer stroom hebt opgewekt dan hebt verbruikt, legt De Jong uit. "Je kunt dus, als je van die regeling wil profiteren, beter het jaar eerst afmaken."

Hogere boete

Overigens bieden nog lang niet alle energiebedrijven vaste contracten aan met een looptijd van 1 jaar. Dat gaat veranderen als nieuwe regels bij overstappen met een vast contract ingaan, verwacht De Jong. "Nu moet iemand een boete van 100 euro betalen om het vaste contract tussentijds op te zeggen."

In de nieuwe regels wordt die boete veel hoger. "Net zo hoog als de waarde van de resterende looptijd van het contract. Dan lopen leveranciers niet meer het risico dat ze energie hebben ingekocht, maar het niet meer kunnen verkopen wanneer veel klanten overstappen." Inmiddels is bekend dat de nieuwe regels voor overstappen van energieleverancier bij een vast contract zijn uitgesteld tot 1 juni.