De gasprijs is tien keer lager dan vorige zomer. Het is dus verleidelijk om nu een nieuw vast contract af te sluiten. Maar pas op voor misleiding door energiebedrijven, waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die ziet de meldingen toenemen.

Niet zeggen dat dit een verkoopgesprek is, wel informeren naar het energiegebruik en vervolgens mensen aan de telefoon verleiden tot een nieuw energiecontract, dat is wat er nu gebeurt.

Agressieve telemarketeers

De ACM waarschuwt voor misleiding en agressieve telefonische werving door energiebedrijven. "Het aantal meldingen hiervan neemt toe nu de prijzen lager zijn. Maar een telefonische aanbieding die zomaar, ongevraagd op je pad komt, is nooit de beste keuze, daar kun je wel van uitgaan", volgens directeur Consumenten Edwin van Houten.

Van Houten ziet zelfs telefonisch medewerkers die zeggen dat 'je huidige energie-leverancier op omvallen staat en dat je dus snel moet overstappen, en dat is dan niet waar."

Na 1 juni overstap-boete

Dat juist nu de werving agressiever is, heeft te maken met het weer op gang komen van de energiemarkt. Nu de prijzen dalen is er meer ruimte voor concurrentie en heeft de consument eerder de neiging om te kiezen voor een nieuw vast contract. Daar komt nog eens bij dat je tot 1 juni relatief voordelig kunt overstappen, een overstap kost dan 100 euro. Maar na 1 juni verandert dat en komt er een overstap-boete bij. Je moet dan een bedrag betalen ter compensatie van het geld dat de leverancier misloopt door de overstap.

Volgens de website Energiestaatvergelijk.nl staat de gasprijs op de handelsmarkt weer onder het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Huishoudens betalen nog altijd een prijs die ongeveer 2 tot 3 keer zo hoog is als voor het uitbreken van de oorlog. De verschillen tussen energiebedrijven zijn namelijk groot

Overstappen of wachten

Het is dus de vraag of het voordeliger is om nu een nieuw vast contract af te sluiten, of te wachten tot na 1 juni. Nu overstappen geeft de zekerheid van een lager energietarief en niet meer dan 100 euro overstapkosten. Maar wachten tot de prijzen eventueel nog verder dalen is ook een optie.

Hans de Kok van vergelijkingssite Pricewise wijst erop dat je er wel even goed naar moet kijken: "Wij adviseren nooit zomaar direct over te stappen. Dus als je wordt gebeld of iemand aan de deur krijgt: kijk heel goed naar de aanbieding en vergelijk die met andere leveranciers in de markt. Dus zeg nooit meteen 'ja'. " De Kok zegt ook dat nu een vast contract afsluiten geen gek idee is "Je kunt er geen buil aan vallen om nu over te stappen, bijvoorbeeld met een vast contract voor 1 jaar. De komende 12 maanden heb je dan prijszekerheid en dat is wel wat waard."

Nooit de beste deal

Het blijft lastig om een overstap zo goed mogelijk te timen. Duidelijk is wel dat een agressieve telefonische verkoop vrijwel nooit de beste deal oplevert. Misleiding is niet altijd makkelijk te herkennen, sommige call center-medewerkers zeggen zelfs ondersteuning van de Consumentenbond te hebben. Dat klinkt vertrouwenwekkend maar is dus een leugen. '

'Alert blijven' is het advies van de ACM, en melding doen als je denkt dat er sprake is van misleiding. De ACM kan namelijk onderzoek doen naar bedrijven waarover veel meldingen binnenkomen.