Het kabinet ziet het liefst dat alle huizen zo snel mogelijk energielabel A of beter hebben. Maar in België doen ze het anders: daar richten ze zich op de huizen met de laagste labels. Is dat een betere aanpak? We vroegen het aan experts.

Volgens hoogleraar vastgoed Dirk Brounen van de Universiteit van Tilburg is de energiebesparing namelijk veel groter als je bijvoorbeeld van label G naar D gaat, in plaats van van C naar A.

Verschil tussen letters

Om dat te controleren, is het natuurlijk handig om te weten wat de letters precies betekenen. "Als je een woning hebt van voor 1974, hij is niet geïsoleerd en je hebt enkel glas met een oude cv-ketel, dan heb je wel een G-label", zegt Aant Kingma, die energieadvies geeft aan huiseigenaren, gemeenten en bedrijven, over het laagste energielabel.

"Bij label D heb je dubbelglas, isolatie aangebracht en een nieuwe cv-ketel in de woning gezet", vervolgt hij. "Bij A ben je energie aan het opwekken. Dan heb je een warmtepomp, isolatie van 15 tot 20 centimeter en zonnepanelen op je dak. Dat is echt nieuwbouw die we de afgelopen jaren hebben gebouwd."

Afhankelijk van gedrag

Maar wat bespaar je precies als je wisselt van label? Dat weet Marco Revenberg. Hij maakt energiescans voor woningen, meestal in de sociale huursector. Een verbeterd energielabel kan volgens hem invloed hebben op het gedrag van inwoners. "In de praktijk merk ik dat mensen uitgeven aan energie wat ze aankunnen", zegt hij.

"Als je een woning hebt met een G-label, word het erg lokaal verwarmd in één deel van de woning. Ga je de woning verbeteren, dan geeft dat veel meer comfort omdat het de hele woning verwarmt. Maar dat betekent dus niet meteen minder verbruik." Niet direct een hele positieve invloed dus.

Niet stilzitten bij label D

Maar in theorie lijkt het dus wel te kloppen dat je meer bespaart als je van G naar D gaat, dan van C naar A. Dat zegt ook energie-expert Puk van Meegeren van Milieu Centraal. "In globale zin klopt het wel dat de stap van geen isolatie naar goede isolatie meer bespaart dan van matige isolatie naar goede isolatie."

Toch betekent dat niet dat je niks hoeft te doen als je comfortabel op label D zit, zegt Van Meegeren. "Als mensen het beeld krijgen dat je met D een heel eind op weg brengt, dat klopt niet. D is echt best wel slechte isolatie. Pas bij label C denk je dat het matig gaat, maar je streeft naar overal goede isolatie."