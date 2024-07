Ga je op vakantie, dan laat je het huis goed afgesloten achter. Maar er kan niet allen fysiek bij je ingebroken worden, maar ook in je 'digitale omgeving'. En juist in de zomer gebeurt dat vaker. Hoe zit dat? "De drempel wordt steeds lager."

Verdachte inlogpogingen, schimmige appjes of mailtjes die niet helemaal pluis zijn: met cyberaanvallen proberen criminelen gegevens te stelen en te misbruiken. En in de maanden dat de zon schijnt en je op vakantie gaat, is die kans dus blijkbaar nog groter.

Zaken kwijt en identiteitsfraude

"Je loopt het gevaar dat je geld of documenten kwijtraakt, of dat je misschien andere zaken kwijtraakt die je dierbaar zijn, zoals foto", somt cybersecurity-deskundige Mira Golsteyn op. Dat is vervelend, maar heeft ook veel impact: "Het is ontzettend naar als je dat allemaal moet herstellen."

Ze gaat verder: "En we kennen natuurlijk ook allemaal de voorbeelden van identiteitsfraude, waarbij bijvoorbeeld een kopie van een legitimatiebewijs die op jouw laptop staat, wordt gestolen en vervolgens gebruikt wordt voor het afsluiten van telefoonabonnementen of een huurcontract voor een vakantie-auto of iets dergelijks."

'Drempel wordt lager'

Dat er steeds meer cybercriminaliteit is, is volgens cyberexpert Dave Maasland makkelijk te verklaren. "De drempel wordt steeds lager." Hij vertelt dat het steeds makkelijker is om aan inloggegevens te komen en dat er allerlei middelen zijn voor internetcriminelen om de eerste stap te zetten.

Tegelijkertijd zijn er ook steeds mensen geïnteresseerd in dit soort criminele praktijken. "Aan de ene kant wordt het namelijk makkelijker en aan de andere kant is er het verdienvermogen, dus wat je ermee binnen kan halen. Die bedragen zijn ook bekend en dat trekt natuurlijk veel criminelen aan."

Piek vanaf juni

Veel kans op cyberaanvallen dus, en in de zomer wordt die kans groter, bevestigen beide experts. "We kijken bij pogingen: hoe vaak probeert iemand in te loggen in het systeem? Hoe vaak probeert iemand binnen te komen als je digitale voordeur openstaat?", vertelt Maasland.

En inderdaad: in de zomer worden meer pogingen gedaan, ziet hij. "Vanaf juni gaat die grafiek gewoon echt met twee, drie keer zoveel omhoog. En dat houdt die de maanden erna, tot eind augustus, zo'n beetje vol."

'Extra bescherming kost 5 minuten'

De piek in de zomer ziet de expert vooral bij bedrijven. Hij denkt dat dat te maken heeft met het feit dat veel ondernemingen in die periode een lagere bezetting hebben. "En dat je daarom ook ziet dat die criminelen daar op inspelen en juist op zo'n moment bij een bedrijf proberen in te breken."

De oplossing: je extra goed beschermen tegen cyberaanvallen. Dat klinkt misschien als veel moeite, maar volgens Golsteyn valt dat hartstikke mee. "Als je 's ochtends de deur uit gaat om naar je werk te gaan, doe je de deur achter je dicht. Dat vinden we heel normaal en beschouwen we niet als een extra last. Nou, zo zou het ook moeten zijn bij het instellen van tweestapsverificatie op bijvoorbeeld je social media of je e-mail. Dat doe je één keer, kost je nog geen 5 minuten en klaar."