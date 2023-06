Bedrijven willen hun elektriciteitsverbruik op piekmomenten nauwelijks verminderen. Dat merken netbeheerders die afspraken proberen te maken met grote gebruikers.

Door die afspraken zou er meer ruimte moeten komen voor nieuwe aansluitingen. Het probleem is heel nijpend, zegt directeur netwerkcapaciteit van stroomnetbeheerder Enexis Han Slootweg. "De 1000den partijen op de wachtlijst staan te springen om capaciteit."

Hoe zit het?

Het is druk op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Zo druk dat nieuwe bedrijven soms lang moeten wachten op aansluiting en dat al aangesloten bedrijven soms terug moeten in stroomverbruik. De netbeheerders willen graag dat bedrijven veel flexibeler gaan produceren. Maar uit een inventarisatie van het Financieel Dagblad blijkt dat nog geen 10 bedrijven bereid zijn om mee te doen.

"De animo valt inderdaad vooralsnog tegen. Dat vinden wij heel jammer", zegt Slootweg "In onze beleving proberen wij er ook wel alles aan te doen om bedrijven wel warm te maken voor dit soort oplossingen. We moeten constateren dat we nog niet zo ver zijn als we zouden willen. Dus wij zetten de schouders eronder."

'Vraag stijgt snel'

De uiteindelijke oplossing is het bestaande netwerk uitbreiden. "Maar dat is een zaak van de lange adem", benadrukt Slootweg.

"Wij doen onze stinkende best en wij bouwen meer net bij dan we ooit hebben gedaan. Alleen je ziet dat de vraag ook heel snel stijgt naar netcapaciteit. En dat kunnen we op dit moment inderdaad niet bijhouden."

'Je zit vast'

Op een bedrijventerrein in Emmeloord merken ondernemers de problemen van het volle netwerk dagelijks. "We kunnen bijvoorbeeld geen plannen maken voor de toekomst, je zit vast", zegt staalproducent Auke Sjoerd Tolsma.

Daarbij moest het bedrijf vorig jaar van het gas af. "We hebben in deze oude hal goede afzuiginstallaties gekocht, waardoor het voor mensen beter werd om te werken en we veel gas bespaarden. Maar die verbruiken stroom en de netbeheerder zegt 'die machines moeten weer uit'."

Oplossing onderling

Met andere ondernemers op hetzelfde terrein werd een plan bedacht waardoor machines konden blijven draaien. "Het was een initiatief van een busbedrijf dat over ging op elektrische bussen, maar die niet kon opladen", vertelt Tolsma. "We kijken nu met elkaar wie er ruimte over heeft op hun netwerk en hoe we het kunnen verdelen."

Wie het nodigt heeft kan het krijgen, wie het niet nodig heeft kan het geven. De flexibiliteit aanbieden voor het netwerk staat nog niet op de planning. "Er is best te overleggen met bedrijven, maar ik moet wel mijn mensen aan het werk houden. Ik kan niet doorbetalen als de machines stilstaan."

Maakt de wachtlijst niet korter

Zulke coöperaties ziet Slootweg bij het netbeheer wel vaker. "Dat is een fantastisch voorbeeld van hoe bedrijven elkaar kunnen helpen. Zij hoeven daardoor niet op een wachtlijst te komen."

"Maar wij zijn als netbeheerder op zoek naar partijen die aan ons flexibiliteit beschikbaar kunnen stellen. Want daar kunnen wij dan weer andere klanten mee helpen. Kijk, niet iedereen heeft de mazzel dat hij op zo'n bedrijventerrein zit waar men elkaar ook goed kent en samen de schouders eronder zet. Dus wij zeggen als er flexibiliteit is, help ook de netbeheerder want die kan dan andere klanten helpen."

Licht blijft branden

Mochten de netbeheerder en de bedrijven er niet uitkomen, betekent dat niet dat mensen thuis er iets van gaan merken. "Het uitgangspunt is dat wij huishoudens zoveel mogelijk kunnen bedienen en kunnen voorzien in de elektriciteitsvraag die zij hebben", zegt Slootweg.

"Dus dat de elektrische auto kan worden opgeladen en het licht blijft branden. Maar de prijs die we daarvoor betalen is natuurlijk wel dat het probleem voor bedrijven des te nijpender wordt."