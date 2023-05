De krapte op het stroomnet wordt steeds nijpender. Op dit moment staan 5600 bedrijven op de wachtlijst bij de netbeheerders en dat aantal blijft groeien. Ondernemers zitten met stroomstress.

"Ik zit er middenin", vertelt ondernemer Marc Nieuwland uit Amersfoort met een zucht. Zijn bedrijf Newasco doet de was, zoals lakens en handdoeken, voor veel zorginstellingen. Vanwege uitbreiding verhuist het bedrijf, maar voor een stroomaansluiting op de nieuwe locatie staat hij op de wachtlijst bij netbeheerder Stedin.

Meer dan 1,5 jaar wachten

"Ik lig er wakker van, ja", antwoordt hij op de vraag of hij zich zorgen maakt of alles op tijd geregeld is. Nieuwland is een van de 5600 aanvragers op de wachtlijst voor een stroomaansluiting, laat Netbeheer Nederland weten.

3400 bedrijven willen een uitbreiding, 2200 willen een hele nieuwe aansluiting. Maandelijks nemen deze aantallen toe. De wachttijden lopen al snel op tot meer dan 1,5 jaar.

Stroom kwijt bij verhuizing

Wat Nieuwland frustreert is dat je je aansluiting sowieso kwijtraakt bij een verhuizing. "Als je van postcode verandert, mag je niet meenemen wat je hebt, terwijl we maar 2 kilometer verderop gaan zitten."

De ondernemer is in overleg met ambtenaren en de wethouder in Amersfoort. Omdat de wasserij van groot belang is voor de zorgsector hopen ze dat het bedrijf een urgentie-verklaring kan krijgen. Het bedrijf moet namelijk hoe dan ook weg van hun locatie, de grond is al verkocht.

Bekijk ook Om overbelasting van het stroomnet te voorkomen moet de aanleg van kabels sneller

Urgentie kan nog niet

Toch heeft op dit moment een urgentie-verklaring nog geen enkele zin. Netbeheerders moeten aansluitingen toewijzen volgens het 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'-principe.

Vanwege de schaarste wordt wel gewerkt aan een verandering van die regel, waarbij netbeheerders bedrijven kunnen voorlaten in de wachtrij, maar die kogel is nog niet door de kerk.

Alternatieven

Nieuwland is druk bezig met het zoeken naar alternatieven. Zijn bedrijf is een grootverbruiker, dus dat is niet eenvoudig. Zonnepanelen komen er sowieso, zegt Nieuwland. Daarnaast kijken ze naar batterijen, want als de zon niet schijnt is er een probleem.

Ook de inzet van dieselgeneratoren sluit hij niet uit. "Daar heb ik het al met de gemeente over gehad. Over een jaar moet ik toch wat, desnoods die generatoren." Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan: zo'n 12 duizend euro per week.

'We hebben zitten slapen'

"We hebben zitten slapen", zegt David Smeulders over de huidige situatie op het stroomnet. Hij is hoogleraar Energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Het probleem is niet nieuw: "In 2008 heeft de WRR al gewaarschuwd voor de krapte op het net en daar hebben we niet genoeg mee gedaan."

Wetgeving gaat traag

Wetgeving om de situatie op te lossen laat op zich wachten. "Dat gaat traag, bijvoorbeeld als het gaat om bedrijven voorlaten op de wachtlijst." Hij ziet wel dat ondernemers steeds vaker elkaar hulp gunnen: "Er wordt steeds meer samengewerkt. Bijvoorbeeld al aangevraagde ruime die nog niet benut is, wordt aan een ander gegund."

Nieuwland blijft intussen wachten. Dat het probleem al zo lang speelt en er maar weinig is gebeurd, vindt hij zuur. "Ik moet toch ook zorgen dat de was schoon wordt? Stedin moet zorgen dat er stroom is."