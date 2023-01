De wachtlijst voor een niertransplantatie blijft groeien, ondanks een record aantal orgaandonaties in Nederland. Directeur van de Nierstichting Tom Oostrom ziet logische oorzaken en kijkt ook naar de toekomst. "Uiteindelijk willen een eigen nier kweken."

Ruim 1250 mensen wachten donornier en de wachttijd is zo'n 2,5 jaar. Bij nierfalen is dialyse mogelijk, maar transplantatie is de beste behandeling, legt Oostrom uit.

'Wachttijd korter'

Dat de wachtlijst voor een niertransplantatie blijft toenemen heeft begrijpelijke redenen, zegt de directeur. "Het beleid is sinds kort erop gericht om mensen eerder op de actieve wachtlijst te zetten. Dat betekent dat patiënten minder lang hoeven te dialyseren voordat ze echt in aanmerking komen voor een nieuwe nier."

Daarbij is vergrijzing volgens Oostrom ook een oorzaak. "We worden steeds ouder en laten steeds meer oudere nierpatiënten toe op de wachtlijst." Zo wordt de wachtlijst langer, maar de wachttijd korter, benadrukt hij.

Niet alleen transplantatie belangrijk

Om zowel de wachtrij als de wachtlijst korter te maken, vindt Oostrom preventie belangrijk. "Dat kan voor een deel van de patiënten door een gezond te leven: veel bewegen en niet roken bijvoorbeeld. Daarbij vragen wij ook veel aandacht voor minder zout in het eten."

Sommige nierschade kan ook eerder worden opgespoord. "Het is zeker van belang om chronische nierschade op tijd te kunnen vaststellen. Zo kan je eerder een behandeling starten, waardoor dialyse of transplantatie voorkomen wordt."

Eigen nier kweken

Als we naar de toekomst kijken, zijn er ook andere oplossingen om de wachttijd op een niertransplantatie te verkorten. "Voor de korte termijn willen we zorgen dat een nier van iemand die overleden is, langer mee gaat. Dat is nu gemiddeld 10 jaar, maar wanneer het langer is, worden de wachtlijsten ook korter. Dat doen we door de nier 'op te knappen' met stamceltherapie of bepaalde voedingsstoffen. Refurbished kidney noemen ze dat."

Op de lange termijn hoopt. Oostrom dat het zelfs mogelijk is om een nier te kweken uit stamcellen. "We investeren met veel partners in onderzoek daarnaar. Ik kan er moeilijk een termijn uit hangen, maar het is echt de toekomst."