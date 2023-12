Moet ik overstappen van zorgverzekering? Het einde van het jaar nadert en dus houdt deze vraag veel Nederlanders bezig. We vroegen wat jullie wilden weten over het overstappen van een zorgverzekering.

Jullie vragen worden beantwoord door expert zorgverzekeringen Koen Kuijper van Zorgwijzer.nl. Dat is een onafhankelijke website voor voorlichting en vergelijking van zorgverzekeringen.

1. Wat is het nut van overstappen?

"Je hoeft natuurlijk niet per se over te stappen, maar er zijn een aantal redenen waarom je je verzekering wel ieder jaar goed onder de loep moet nemen", zegt Kuijper. "Er kan iets veranderd zijn in je persoonlijke situatie, zoals de komst van een kindje. Of je hebt een blessure waardoor je (meer) fysiotherapie nodig hebt. Dan kan het slim zijn om aanpassingen te maken of over te stappen."

"Ook kunnen er dingen veranderen in de premie van je huidige verzekering, waardoor je met een andere verzekering voordeliger uitkomt", gaat hij verder. "Of de dekking kan zijn aangepast in je aanvullende verzekering of in de voorwaarden van je basisverzekering, wat consequenties kan hebben."

2. Bij sommige zorgverzekeraars zijn de contracten met ziekenhuizen nog niet rond. Waarom niet?

"Het is ieder jaar weer een spelletje tussen de zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Zorgverzekeraars willen de zorgkosten drukken en ziekenhuizen willen een fijn tarief voor behandelingen. Als beide de poot stijf houden, kunnen de onderhandelingen lang duren", zegt Kuijper.

Dit is niet iets nieuws, maar zien we ieder jaar, gaat hij verder. "Soms duren de onderhandelingen nog tot in januari, maar gelukkig komen ze er altijd netjes uit met elkaar. Ook zijn er verzekeraars die nu al garantie geven voor zorg in ieder ziekenhuis. Mocht een contract dan niet rondkomen, dan krijg je de zorgkosten alsnog vergoed. Welke verzekeraars deze garantie bieden, kun je bijvoorbeeld zien via onze zorgvergelijker."

Vrijwel alle ziekenhuizen worden uiteindelijk wel gecontracteerd, benadrukt Kuijper. "Er zijn maar drie polissen die met veel ziekenhuizen geen contract hebben in 2024. Dit zijn budgetpolissen van het Zilveren Kruis (Basis Budget), van de christelijke zorgverzekeraar (Principe Polis Budget) en van Aevitae (Natura Select)."

3. Hoe kun je als consument een weloverwogen keuze maken zolang nog niet bij alle zorgverzekeraars de contracten rond zijn?

"Ik snap dat mensen die nu een specifieke behandeling ondergaan in een ziekenhuis misschien nog even willen afwachten. Dat is voor de optimale zekerheid wel slim. Dus tegen deze mensen zou ik zeggen: wacht tot eind december. En als je dat niet wil: bel even met je verzekeraar om te vragen of je de kosten ook vergoed zult krijgen als er toch geen contract komt."

"Andere mensen kunnen met een gerust hart de overstap maken. De pakketten en premies voor 2024 zijn al definitief, daar gaan de contractonderhandelingen met ziekenhuizen geen invloed meer op hebben."

4. Kan ik vanwege mijn medische situatie overstappen? Of bestaat dan de kans dat ik geweigerd word?

"Weigeren gebeurt sowieso niet. Voor de basisverzekering geldt namelijk een acceptatieplicht: een verzekeraar moet iedereen aannemen, ongeacht leeftijd, geslacht of medische achtergrond. Alleen voor bepaalde uitgebreide tandartsverzekeringen en voor enkele aanvullende verzekeringen kunnen verzekeraars wel selecteren en dus ook weigeren."

5. Waarom kan overstappen eigenlijk maar één keer per jaar voor 31 januari?

"Een zorgverzekering is bedoeld om onvoorziene kosten te dekken en niet als een soort kortingsabonnement. Je betaalt een jaar lang een premie en in ruil daarvoor verzekert de verzekeraar jouw onverwachte zorg. Deze jaarlijkse constructie geeft ook de verzekeraar een goed beeld van wie ze moet verzekeren, en van de te verwachten declaraties", legt Kuijper uit.

"Er zijn wel uitzonderingen op het jaarlijkse wisselen. Zo kunnen jongeren die 18 jaar worden tussentijds een nieuw contract met een zorgverzekeraar aangaan, en kan iemand na een scheiding zelfstandig een verzekering aanvragen."

Bron: EenVandaag

6. Waarom kan er geen maatwerk worden geboden in plaats van pakketten waarvan je de meeste onderdelen niet gebruikt?

"Dat is om de simpele reden dat maatwerk voor verzekeraars te duur is. Pakketten zorgen voor een betere risicospreiding. De kosten van declaraties voor een kleine groep worden dan over een grotere groep verzekerden verspreid. Maatwerk kan ertoe leiden dat alleen mensen die bepaalde zorg nodig hebben, zich hiervoor verzekeren, wat de kosten voor deze specifieke verzekeringen kan opdrijven."

Maatwerk komt op kleinere schaal wel voor, weet Kuijper. "De verzekeraar FBTO werkt bijvoorbeeld met aanvullende modules zoals een module 'Spieren & Gewrichten' en een module 'Gezichtszorg & Orthodontie'. Maar ook daar wordt tot een maximaal bedrag vergoed. Daarboven zul je toch bij een ander pakket uitkomen dat bestaat uit een combinatie van dekkingen."