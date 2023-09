Gisteren werd de eerste zorgpremie voor 2024 bekend gemaakt: 149 euro bij zorgverzekeraar DSW. Andere volgen nog, maar ook die zullen hoog uitvallen. Reden voor veel mensen om na te gaan denken over hoe ze kunnen besparen op hun zorgverzekering.

Het is de grootste stijging van de zorgpremie sinds 2006. De zorgtoeslag lijkt daarentegen weer omlaag te gaan in 2024: in de Miljoenennota gaat het over maximaal 127 euro per maand, maar dat bedrag staat nog niet vast.

Geen gouden tip

In tijden waar veel Nederlanders al krap bij kas zitten, is dat geen goed nieuws. Hoewel de zorgpremies bij andere zorgverzekeraars nog bekend moeten worden gemaakt, is ook daarvan al te voorspellen dat ze hoger zullen uitvallen dan in 2023. Voor veel mensen kan het een reden zijn om te onderzoeken waarop ze volgend jaar kunnen besparen.

Volgens expert zorgverzekeringen Mirjam Prins van vergelijkingssite Independer zijn er een paar belangrijke beslissingen die je voor jezelf moet maken om te kijken of je verzekering anders of beter kan. "Maar het is voor iedereen anders, dus er is geen gouden tip die voor iedereen geldt."

Eigen risico

Het eerste waar je naar kunt kijken, is je eigen risico. "Je krijgt een behoorlijke korting als je je eigen risico verhoogt van 385 naar 885 euro", vertelt Prins. Gemiddeld bespaar je daar per jaar 220 euro aan premie mee. "Het grootste gedeelte krijg je dus eigenlijk al terug. 385 euro betaal je sowieso, en van die 500 euro die je extra betaalt, bespaar je al die 220 euro."

"Maar dat is niet voor iedereen weggelegd", zegt Prins daarbij. "Veel mensen willen dat risico niet lopen, voor als ze opeens in het ziekenhuis belanden met een gebroken been of om foto's te laten maken. Dat geld moet je dan wel apart hebben staan."

Geld apart zetten

Hoeveel moet je dan precies apart zetten? Eigenlijk gewoon die 885 euro, zegt zorgeconoom Bram Wouterse van de Erasmus Universiteit. "Maar als je ziek wordt, heb je soms ook nog wel wat andere kosten. Afspraken bij de fysiotherapeut moet je soms eerst zelf betalen voordat er een verzekeraar bij komt kijken." Ben je redelijk gezond, dan heb je wel genoeg aan een buffer van 1.000 euro.

"Maar weet je dat je standaard in het ziekenhuis komt, dan kun je dus beter een laag eigen risico houden", zegt zorgverzekering-expert Prins. Wouterse voegt toe: "Of als je het sowieso financieel moeilijk hebt, dan is verhogen ook geen goed idee."

Aanvullende verzekeringen

Een ander punt zijn de aanvullende verzekeringen. "Bijna iedereen neemt die. Landelijk gaat het om zo'n 85 procent", zegt Prins. "Het voelt voor veel mensen goed, maar in Nederland zijn we vaak 'oververzekerd'." Wouterse is het daarmee eens: "Voor de meeste mensen zijn die pakketten echt niet nodig."

Bij aanvullende verzekeringen moet je goed nadenken wat je daarvoor betaalt en wat er vergoed wordt, zegt Wouterse. "Stel je betaalt 150 euro per jaar voor je aanvullende tandartsverzekering en je krijgt 200 euro vergoed, maar je maakt maar 100 euro aan kosten. Dan betaal je dus 150 euro voor 100 euro", legt Prins uit.

Alle zorgverzekeraars langs

Prins ziet dat veel mensen toch het risico niet willen nemen en daarom voor een aanvullende verzekering kiezen. "Maar als je wil gaan besparen, is het echt goed om daar naar te kijken. Je kan ook zelf elke maand een bedrag opzij zetten en onvoorziene kosten daarmee betalen." Heb je de kosten niet, dan ben je het geld ook niet kwijt.

Een derde tip van de zorgverzekeringen-expert is om echt álle zorgverzekeraars langs te gaan. "Veel Nederlanders willen er graag eentje met een bekende naam, omdat dat goed voelt. Maar veel van die bekende namen bieden ook een verzekeraar met een minder bekende naam. Die zijn vaak wat voordeliger, en de verschillen tussen de twee zijn meestal vrij klein."

Kies je polis

En kijk daarbij wat voor pakket je nou precies afsluit, voegt zorgeconoom Wouterse toe. "Wil je echt dat alle zorgverleners worden vergoed, of kan je ook naar een basispolis waar je minder aanbieders hebt? Het moeilijke daaraan is om als consument een goed beeld te krijgen van wat je dan precies krijgt."

Het is volgens hem dan ook vooral aan te raden als je bereid bent om een stukje te reizen voor je zorg. "Of als je jong, gezond en mobiel bent, dan is reizen een stuk makkelijker. Maar het blijft lastig", geeft hij toe. "Zelfs met vergelijkingssites. Je moet echt goed onderzoek doen."

'Ga bij twijfel naar de huisarts'

En als laatste tip heeft Prins een beetje een 'flauwe', geeft ze toe. "Zorg dat je gezond blijft. Beweeg veel en eet gezond", zegt ze. "Daar wil de overheid in Nederland ook naartoe, dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid."

En als er wel iets aan de hand is, wees er dan snel bij. "Ga bij twijfel gewoon naar de huisarts. Het is eerstelijnszorg en kosteloos als het gaat om je zorgverzekering."