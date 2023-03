Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam gaat vanaf april wekelijks 900 ton afval uit Rome verbranden. Het huisvuil komt met de trein naar Nederland. Volgens AEB is dat allemaal gunstiger voor het milieu, maar klopt dat wel? "Het levert energie op."

Volgens Italiaanse media zou de vuilophaaldienst van Rome een overeenkomst met de gemeente Amsterdam hebben gesloten voor ongeveer 180 duizend euro per week.

Zwijnen in de stad

Volgens oud-Italië-correspondent Eveline Rethmeier heeft de stad al jaren een gigantisch vuilnisprobleem en dat trekt bijzonder volk aan. "Ik heb zelf in een wijk gewoond in het noorden van het centrum van Rome. Dat was dichtbij een groot park en daar kwamen wilde zwijnen uit", vertelt ze.

"Het werd steeds normaler om daar op straat wilde zwijnen te zien, die daar gewoon op hun dooie gemak van het vuilnis zaten te eten. Het was voor de zwijnen makkelijker geworden om zo aan hun eten te komen dan op eigen houtje uit de natuur."

Recyclen loont

Dat afval moet dus ergens heen en Nederland heeft een grote capaciteit om afval te verbranden. Volgens afvalexpert Ton Daamen komt dat omdat in Nederland 60 procent van het afval gescheiden wordt ingezameld en wordt gerecycled.

Daardoor is er minder restafval over dat nog verbrand moet worden.

Bekijk ook Afvalbedrijven willen dat overheid met nieuwe normen en wetgeving komt voor gifstoffen in compost

Veel methaan

Maar is in Nederland afval verbranden dan ook de juiste oplossing, kan het in Italië niet worden gestort? Dat laatste is volgens expert afvalverwerking Erik van Dijk erg schadelijk voor het milieu "Bij een stortplaats vindt vorming van methaan plaats", legt hij uit. "Methaan is een broeikasgas dat 28 keer sterker is dan CO2."

"Stortplaatsen waar huishoudelijk afval samen met organisch materiaal wordt gestort, zijn hele belangrijke componenten in het broeikaseffect." Terwijl zoiets heel makkelijk te voorkomen is, door bijvoorbeeld afval te verbranden, zegt hij.

Energie terugwinnen

Daar komt bij dat de verbrandingsovens in Nederland vrij modern zijn, zegt Van Dijk. Dat betekent dat er terugwinning van energie plaatsvindt. "In materialen zit heel veel energie en als je dat gaat verbranden dan kan je die energie terugwinnen en daarmee kan je het gebruik van andere brandstoffen vermijden."

"Omdat AEB warmte en elektriciteit levert hoeven we dus minder aardgas en steenkool te gebruiken", zegt hij.

Bron: ANP AEB

Trein gunstiger dan vrachtwagen

Het verbranden van afval is dus gunstiger voor het milieu dan afval storten. Maar het afval moet ook nog naar Nederland toe. De energie die nodig is voor de treinreis van Rome naar Amsterdam is relatief veel minder schadelijk voor het milieu, zegt expert Van Dijk.

"Een vrachtwagen stoot 14 kilo CO2 uit met een reis van 200 kilometer, ongeveer drie keer meer dan de trein." Daar gaat het om 4,6 kilo CO2 uitstoot per 200 kilometer. "En", voegt hij toe, "AEB bespaart 423 kilo CO2 uitstoot per ton afval dat ze verbranden."

Nog geen nieuwe ovens in Italië

Oud-Italië-correspondent Rethmeier vertelt dat in het land nog altijd gezocht wordt naar een nieuwe verbrandingsoven. "Maar politiek getouwtrek in Italië, wisselende burgemeesters en wisselende politieke winden die door Rome zijn gewaaid. Dat had tot resultaat dat die er nog altijd niet is."

"Ze denken nu dat de oven er in 2026 moet komen en er is nu ook een plek voor. Dus het gesteggel lijkt nu eindelijk tot een einde te komen en hopelijk daarmee ook het vuilnisprobleem in Rome."