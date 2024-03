Zijn klimaat en milieu linkse thema's? Veel mensen vinden van wel, maar kun je onderwerpen eigenlijk zomaar 'links' of 'rechts' noemen? Volgens politicologen is dat te kort door de bocht. "Links of rechts gaat uiteindelijk over politieke keuzes."

Directeur Donald Pols van Milieudefensie noemde klimaat en milieu 'linkse thema's' in een interview met Trouw. Links gaat namelijk over de verdeling van macht en middelen, was zijn uitleg. "Het is een verdelingsvraagstuk, dus links." Maar kun je dat wel zo zeggen?

'Issue-eigenaarschap'

Een thema toeschrijven aan een politieke partij of stroming heet 'issue-eigenaarschap', legt politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam Alyt Damstra uit. Daarmee bedoelt ze 'de mate waarin mensen een bepaald thema automatisch in verband brengen met een politieke partij'.

Verschillende politieke partijen focussen zich op verschillende thema's. Als partijen links op het politieke spectrum veel aandacht geven aan milieu en partijen aan de rechterkant doen dat minder, dan is het dus logisch dat het thema milieu met 'links' wordt geassocieerd.

Thema's steeds politieker

"We zien dat klimaat de laatste jaren heel erg gepolitiseerd is", zegt politicoloog Kristof Jacobs van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat betekent dat dit onderwerp de laatste jaren steeds vaker aan bod komt in de politiek, legt hij uit. En dat steeds meer partijen meedoen aan de discussie erover.

Vooral als het gaat om maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan hoor je vaker linkse dan rechtse partijen, merkt Jacobs. "Kiezers denken daardoor dan ook vaker aan linkse partijen als het over dit thema gaat."

'Niet toeschrijven aan politieke kant'

Maar, benadrukt politicoloog Damstra, dat klimaat en milieu meestal in verband worden gebracht met linkse partijen, betekent niet dat het per se linkse thema's zijn.

''Links of rechts gaat uiteindelijk over politieke keuzes. Waarbij links pleit voor een betrokken overheid en rechts voor meer vrijheid, een overheid die zich niet te veel bemoeit'', legt ze uit. "Je kunt de linkse of rechtse ideologie toepassen op thema's, maar je kunt een thema niet toeschrijven aan een politieke kant."

Niet links of rechts

Het is dus niet vreemd dat klimaat door veel mensen als een links thema wordt gezien, concluderen Damstra en Jacobs. Net als dat migratie meer geassocieerd wordt met partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum.

Maar dat die thema's per definitie 'links' of 'rechts' zijn, kun je niet stellen. Daarover zijn beide politicologen het eens.