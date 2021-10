Verbeter het milieu, begin bij jezelf, wordt vaak gezegd. Je oude mails, foto's en video's verwijderen heeft meer effect voor het klimaat dan een dagje minder vlees eten, zegt hoogleraar David Smeulders van de TU Eindhoven.

Op Instagram en TikTok gaan video's rond van mensen die hun oude mails verwijderen voor het klimaat. De notulen van een vergadering in 2012 of een verslag voor een schoolvak dat je in 2007 hebt ingeleverd: veel mensen bewaren allerlei inmiddels irrelevante mails.

Datacenters

De oude mails stapelen zich op onderin de inbox of worden naar een mapje gesleept en vervolgens vergeten. En die nemen daardoor ruimte in op een server in een groot datacenter. "Heb je die mails, foto's en video's alleen op je computer, bijvoorbeeld op een schijf, dan is er niet veel aan de hand. Want die kun je gewoon uitzetten."

"Maar bewaar je het op een cloud, dan wordt het anders. Bijna alle mails staan in een cloud. Als jij je computer uitzet, blijven datacenters met jouw mails, foto's en video's in de cloud gewoon aan", zegt Smeulders.

Kritisch zijn op gebruik

Zo'n datacenter staat vol met computers. Dat wordt een warme boel, legt de hoogleraar energietechniek uit: "Die staan allemaal bij elkaar. Daarom zijn er koelinstallaties nodig. Alle datacenters in ons land gebruiken 3 keer zoveel stroom als de Nederlandse Spoorwegen in totaal."

Zet het verwijderen van alleen je oude mails dan echt zoden aan de dijk voor het klimaat? "Het is een klein percentage. Het belangrijkste is dat als je iets op internet doet, je weet dat dat energie kost. Daar moet je dus kritisch naar kijken", zegt Smeulders.

Bitcoins

Wat bijvoorbeeld veel meer energie vreet dat oude mails, zijn bitcoins, zegt hoogleraar Smeulders. "Dat vreet wereldwijd evenveel stroom als heel Nederland. Daarmee vergeleken zijn mailtjes natuurlijk klein bier."

Maar om te beginnen kun je dus dit weekend eens kritisch naar je mails, foto's en video's kijken. "Zet ze op je eigen computer of op een harde schijf, want die kan je uitzetten. En de cloud niet." En excuses als 'een harde schijf kan crashen of verloren gaan bij brand', gaan er bij Smeulders niet in. "Dan maak je een extra kopie op een andere schijf en die leg je in een huis van je ouders, vriend, of buurman."