Stoppen of doorgaan? Dat is de grote vraag voor Wouter van den Bosch. Hij runt een familiebedrijf in de tuinbouw, maar door de hoge gasprijs is het bedrijf in gevaar. Dat levert volgens hem voor heel Nederland problemen op.

"We zijn positieve mensen, laten we daar mee beginnen", zegt Wouter van den Bosch (30 jaar). Het familiebedrijf bestaat al sinds 1854 en hij runt het samen met zijn vader en broer. Het is niet de eerste keer dat het familiebedrijf een tegenslag te verwerken krijgt.

Extreem en plots

"We hebben de economische crisis overleefd, maar dit is anders. Het is zo extreem en plots. We missen het perspectief en dat maakt het onzeker. Als dit zo doorgaat is het wellicht het einde van ons bedrijf en misschien wel van heel de glastuinbouw van Nederland."

De gasprijs was al hoog voor de oorlog in Oekraïne. "We dachten toen dat we hier even doorheen moesten bijten, dat het ons in de winter veel geld kostte en straks weer genoeg op zou leveren. Maar nu ziet het er naar uit dat de gasprijs volgend jaar winter nog steeds onveranderd hoog is. Dat is een groot probleem."

Alternatieve energiebronnen

Alles is het afgelopen jaar duurder geworden: gas, elektra, arbeid en transport. "We hebben op verschillende vlakken tikken gekregen en sommige kunnen we overleven. We hebben vlees op de botten. Maar, de gasprijs gaat te ver. Het zal geen enkel bedrijf lukken die kosten te dekken", zegt Wouter.

Daarom is hij onder meer bezig met alternatieve, duurzame energiebronnen. "Er is een warmteleiding die naar de haven in Rotterdam gaat en wij willen ook aan die leiding worden aangesloten. Het is nog even een bureaucratische uitdaging, maar we hopen dat we het er snel doorheen krijgen."

Bron: Eigen beeld Het hele tuindersteam van Wouters bedrijf

Hulp nodig van de overheid

Hoewel Wouter zich al focust op nieuwe, duurzame energiebronnen is hulp van de overheid volgens hem nodig. "Er is voor het verwarmen van de kas zoveel energie nodig. We hebben lampen en elektra nodig, maar de belasting op elektra is verhoogd door de overheid. Dat is veel te duur. Het moet omlaag."

"Veel tuinders moeten door de gestegen kosten straks stoppen met hun bedrijf. Ik wil daar echt nog niet over nadenken. Maar ik vraag me soms af: als dit zo doorgaat, heeft het dan nog zin? Ik ben bereid verliezen te nemen om later door te kunnen, maar er is nu geen perspectief."

Minder voedsel in Europa

Zonder gas is er geen voedsel en dat heeft gevolgen voor Nederland. "Als de glastuinbouw in Nederland het niet redt, dan valt een groot deel van de voedselvoorziening weg. Dat heeft in Nederland impact, maar is ook ernstig voor heel Europa."

"Als er niks verandert, gaan veel tuinders in de winter niks meer planten. Dat moeten we niet laten gebeuren. We moeten duidelijkheid krijgen van de overheid dat het gaat veranderen, want nu is de toekomst van mijn bedrijf niet zeker."