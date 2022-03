De energietransitie staat momenteel hoog op de politieke agenda. Restwarmte van een fabriek gebruiken om huizen te verwarmen is een duurzaam alternatief voor gas. Maar wie op stadsverwarming is aangesloten, heeft te maken met fors stijgende prijzen.

De Enschedese Gerda Amptmeijer (62) zet de verwarming eigenlijk niet meer aan. Het wordt te duur, dus pakt ze zich 's avonds in in dekens. "Alleen tussen 6 en 8 gaat de verwarming aan." Ze heeft reuma en kou maakt de pijn erger. Om warm te blijven, loopt ze overdag regelmatig rondjes om de eettafel.

'Ik hou al niks over'

Gerda is aangesloten op het warmtenet van EnNatuurlijk, dat met restwarmte van afvalverwerker Twence huizen in Enschede verwarmt. Deze stadsverwarming is een duurzaam alternatief voor gas, maar de prijs van deze warmte is gekoppeld aan de gasprijs. En die is de afgelopen weken enorm gestegen.

Voor Gerda betekent die stijging dat ze - als ze haar verbruik niet vermindert - 75 euro per maand extra moet gaan betalen. "Dat kan ik niet betalen. Ik zit nu al aan mijn max", vertelt ze. "Wat moet ik dan nog meer aantrekken? Moet ik hier met mijn jas aan gaan zitten? Dat kan toch niet."

Energie-armoede

Zo'n tienduizend huishoudens in Enschede zijn aangesloten op het warmtenet. Veel van die huishoudens leven van een bijstandsuitkering en komen in de knel door de snel stijgende gasprijzen. Zij leven in zogenaamde 'energie-armoede'. Ze kunnen de energierekening nog maar amper betalen en hun huizen zijn bovendien slecht geïsoleerd.

Enschede staat op nummer 4 van Nederlandse steden waar dat cijfer het hoogst is. Eén op de tien inwoners kampt met energie-armoede. Landelijk gaat het om één op de veertien mensen.

Slechte isolatie

Ook het huis van Gerda is slecht geïsoleerd. Ze woont er al 16 jaar, maar de woningcorporatie heeft in die tijd nauwelijks iets aan onderhoud of isolatie gedaan. "Hier op de vierde verdieping voel je gewoon de kou door de kozijnen naar binnen waaien."

Om dubbele kosten te voorkomen, gebruikt Gerda haar gasstel al een tijd niet meer. "Ik leef van kant-en-klaarmaaltijden uit de magnetron. Als ik dan ook nog een gasrekening moet gaan betalen", aldus de Enschedese, die deze kosten er niet bij kan hebben.

Compensatie

Vandaag werd bekend dat de laagste inkomens 600 euro compensatie krijgen voor de stijgende energieprijzen, bovenop de eerder beloofde 200 euro. Ze moeten het geld 'zo snel mogelijk' krijgen, zegt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie kondigde vorige maand aan te onderzoeken of de prijs van de stadsverwarming ontkoppeld kan worden van de gasprijs. Maar vertrouwen in de politiek, dat heeft Gerda al lang niet meer. "Er wordt zo veel gepraat, maar er wordt nooit echt iets gedaan."