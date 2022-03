Zo snel mogelijk van het Russisch gas af, en tegelijkertijd zorgen dat we komende winter niet in de kou zitten. Dat móét kunnen, stelde klimaatminister Jetten in een brief aan de Kamer. Journalist Weldemoet Boersema legt uit hoe hij dat voor zich ziet.

Poetin heeft al eens laten vallen dat hij de gaskraan dichter wil draaien, maar ook als dat niet gebeurt, moeten we van het Russisch gas af. Minister Rob Jetten wil de gasopslagen verplicht laten vullen en dus ingrijpen in de markt die sinds 2005 vrij is gemaakt. Daarnaast wil hij heel veel meer vloeibaar gas importeren uit andere landen, sneller verduurzamen en besparen.

Realistischer scenario

De kans dat de gasinfrastructuur door oorlogsgeweld, zoals een bom die op een knooppunt valt, aangetast wordt of dat Poetin de gastoevoer door de Nord Stream tijdelijk wat terugdraait is best reëel, volgens Trouw-journalist Wendelmoet Boersema.

"Een half jaar geleden worstelden we met hoge gasprijzen en smeekten we Moskou haast om de gaskraan wat wijder open te draaien. Het kabinet voorzag dat we de duurzame energietransitie gingen maken met behulp van nog een aantal jaren Russisch gas. Dat geeft wel aan hoe de wereld op zijn kop staat."

Bedrijven van gas af bij noodplan

Als Poetin dan toch echt de gaskraan dichtdraait, of door oorlogsgeweld kan er minder gas worden geleverd, dan is er volgens Jetten een noodplan. Boersema: "Dat noodplan is in grote lijnen bekend. Eerst wordt de industrie afgekoppeld en als allerlaatste ziekenhuis en huishoudens."

Dan moeten dus eerste bedrijven stoppen met gas verbruiken, zodat huishoudens gas kunnen blijven gebruiken. Boersema acht de kans heel klein dat het noodplan nodig is.

Bekijk ook Hoe de oorlog in Oekraïne wel degelijk invloed heeft op de gemeenteraadsverkiezingen

Verwarming lager zetten

Burgers zijn nog niet toegesproken om zelf minder gas te gaan verbruiken. "Het zou wel kunnen", zegt Boersema. "Misschien bewaart Jetten dat nog, voor als de nood echt aan de man is." We kennen natuurlijk nog de autoloze zondagen in de tijd van Den Uyl, vanwege de oliecrisis.

"Je denkt natuurlijk: wat helpt als ik mijn verwarming nu een graadje lager zet, maar als iedereen het doet en de bedrijven en de overheid ook, dan kan het toch zo maar 8 procent van de gasbehoefte schelen."