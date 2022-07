Volgens een rapport van de Gasunie komen we ook zonder Russisch gas de winter door. Maar aan dat rapport zitten wel wat haken en ogen, zegt gasexpert Lucia van Geuns. "Het is heel erg belangrijk dat we blijven besparen."

"Het ziet er positief uit, maar dan moet wel alles meewerken", zegt gasexpert Van Geuns.

Bepaalde voorwaarden

"Het onderzoek van de Gasunie houdt rekening met bepaalde voorwaarden", legt Van Geuns uit. "We komen de winter door als we tot oktober van dit jaar Russisch gas hebben. Daarnaast moeten we ook voldoen aan de besparingsmaatregelen. Die 20 tot 25 procent die we nu hebben bespaard, moeten we echt opvoeren."

Tegelijkertijd moeten de kolencentrales ook op volle kracht blijven draaien, volgens de gasexpert. "En de LNG-capaciteit moet vol zitten. Niet alleen bij ons, maar ook bij onze buren in België en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse gasopslagen moeten ook minstens 80 procent gevuld zijn."

Rijke landen

"Op dit moment wordt er vloeibaar gas ingekocht van overal in de wereld", vertelt Van Geuns. "En het komt allemaal Noordwest-Europa binnen omdat wij er het meeste voor betalen."

"Wij kunnen ons dit veroorloven", legt ze uit. "Maar er zijn ook verliezers, want veel landen kunnen dit helemaal niet betalen."

Eerste fase

Nederland zit op dit moment in de eerste fase van het 'noodplan'. Dat houdt in dat we zuinig moeten zijn met gas. "Daarom is er al besloten om gascentrales af te schalen en kolencentrales op te schalen", zegt Van Geuns.

"Gelukkig zitten we nog niet in de fase dat we de industrie moeten vragen om minder te gebruiken. Als het een koude winter wordt, moet dat wel gebeuren. Maar tot nu toe houdt de Gasunie rekening met een milde winter."

'Belangrijk dat we doorzetten'

"We zijn nu met zijn allen flink aan het besparen. Maar het is wel belangrijk dat we dat doorzetten tot aan de winter en ook in de winter zelf", vervolgt Van Geuns. "Als we een koude winter krijgen, zie je dat we in een paar weken veel meer gas verbruiken. En dan kan het heel erg krap worden."

We hebben dan ook wel geluk met een goede zomer, maar ook nu kan iedereen zijn steentje bijdragen. "Zo kan je zuinig zijn met airconditioners", legt de gasexpert uit.