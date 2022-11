Door de vele Russische aanvallen dreigen grote delen van Oekraïne deze winter zonder verwarming te zitten. Het land roept om hulp en vraagt Europese bondgenoten om dieselgeneratoren. Ook in Nederland komen mensen in actie om de apparaten in te zamelen.

Van Friesland tot Limburg, overal lopen initiatieven voor dieselgeneratoren. Zo ook in Maasbracht, waar Guido van Engelen met Stichting De Leeuw Kiev generatoren in vrachtwagens laadt die op transport gaan naar Oekraïne.

Stroom voor kerstboom in Kiev

"Deze generator gaat in Kiev de kerstboom verlichten", vertelt Van Engelen trots. "Het is symbolisch, maar het biedt ook hoop. Een paar lichtjes op het Maidanplein zijn ook belangrijk."

Het geld voor de generatoren komt van schenkingen, een Oekraïense vrachtwagenchauffeur neemt de apparaten straks mee naar zijn land. De trucker zat zelf thuis ook al 2 dagen zonder stroom.

Sinds april geen elektriciteit

Van Leeuwen heeft een sterke band met Oekraïne, want hij woont en werkt al sinds 1995 in het land. De laatste maanden is hij terug in Nederland en probeert hij zijn nieuwe thuisland vanuit hier te helpen.

"Laatst ging er een generator naar Lyman, in de regio Donetsk. Daar hadden ze al vanaf 14 april geen stroom meer", vertelt de inzamelaar over het belang van zijn actie. "Nu hebben ze een kleine generator van ons en kunnen ze hun telefoon opladen."

Ook geen stromend water

De hulp is hard nodig, benadrukt hij. Zeker nu de winter in Oekraïne is aangebroken, met temperaturen rond het vriespunt. "Geen stroom betekent geen verwarming. Daarnaast is er zonder stroom ook geen stromend water, want de pompen werken niet."

De Oekraïense president Zelensky riep de Verenigde Naties afgelopen nacht op om de Russische aanvallen te veroordelen als 'misdaad tegen te menselijkheid': "Er zitten tientallen miljoenen mensen in temperaturen onder 0 graden, zonder stroom en water.'

'Europa moet in actie komen'

Dat de elektriciteitsproblemen steeds nijpender worden in Oekraïne, is inmiddels ook langzaam doorgedrongen tot de rest van Europa, zegt defensie-expert Peter Wijninga van het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS).

"Het krijgt nu meer aandacht", ziet de deskundige. Volgens hem moeten bondgenoten nu ook in actie komen om Oekraïne snel te helpen. "Europa moet zich ook realiseren dat het nodig is om generatoren daarheen te krijgen."

'Russen zelf lijden nog het meest'

Overigens zijn het niet alleen de Oekraïners die in de problemen komen door de beschietingen van elektriciteitscentrales, legt Wijninga uit. Ook de Russen zelf komen door de Russische aanvallen in de kou te zitten: "Daar zal men aan het slagveld last van hebben."

"De Russen zullen het meest lijden van de kou", verwacht de defensie-specialist zelfs. "Hun soldaten zijn slecht uitgerust en nauwelijks getraind, en dan hebben ze ook nog eens een slechte motivatie."

'Oekraïners moeten winter doorkomen'

Ondertussen zijn de Oekraïners juist heel erg gemotiveerd om hun land te heroveren. Ook Van Leeuwen is extra gemotiveerd om zijn landgenoten door de moeilijke winter heen te helpen: "Ik ken mensen die aan het front aan het vechten zijn, die willen we helpen, punt."

Maar al wordt er hard gewerkt, het zal nooit genoeg zijn, weet Van Leeuwen ook. "In ieder geval kunnen we op een paar plekken helpen. En als iedereen wat doet, dan bereiken we iets. Ze moeten toch de winter doorkomen."