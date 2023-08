Er wordt op dit moment door Oekraïne mondjesmaat vooruitgang geboekt in de oorlog. Het eerstvolgende grote doel lijkt kustplaats Melitopol te zijn. "Als dat lukt, zullen Russische troepen rond Cherson moeten terugtrekken."

"Er gebeurt veel, maar nog niets is echt doorslaggevend", ziet deskundige Europese veiligheid bij Instituut Clingendael Bob Deen. Zowel in het noorden als in het zuiden van Oekraïne wordt er hard gevochten en wordt er terrein gewonnen of verloren.

Hoe staat het er nu voor?

Om te begrijpen wat Oekraïne de komende tijd wil bereiken, geeft Deen een kort overzicht. Er zijn nu twee belangrijke frontlinies waar wordt gevochten, legt hij uit. "In het noorden valt Rusland nog aan en in het zuiden is Oekraïne de partij die aanvalt."

Op beide plekken wordt kilometer voor kilometer voortgang geboekt. "Erg langzaam dus. Zonder luchtoverwicht kan Oekraïne weinig vooruitgang boeken, ook omdat er meer mijnen liggen dan verwacht. Ze proberen dus ook met een slijtageslag de Russische troepen uit te pakken, terwijl Rusland probeert om Oekraïne economisch en demografisch schade toe te doen", vertelt Deen.

Doorbreken richting Melitopol

De eerste grote peiler voor Oekraïne in het zuiden is de stad Melitopol, vlak bij de Zee van Azov. "Dat is de kortste route naar de kust nu. Als dat lukt, zouden ze de Russische landroute naar Cherson doorbreken. Je maakt het leven van de Russische troepen daar dan lastig, en die zouden zich moeten terugtrekken", zegt de deskundige.

Daarvoor moeten de Oekraïners militairen wel eerst door het plaatsje Tokmak, dat door de Russen flink versterkt is, vervolgt hij. "Ze lijken door een paar Russische linies heen te komen richting die stad, maar ik denk dat daar nu het zwaartepunt van het offensief ligt."

Uiteindelijk naar Marioepol

Dat daar het zwaartepunt ligt, betekent volgens hem niet dat er nergens anders druk wordt gezet door de Oekraïense troepen. "Ze zijn langs die hele zuidelijke frontlinie al lang bezig steeds te kijken waar ze er doorheen kunnen komen."

Het uiteindelijke doel is om via Melitopol de grote kuststad Marioepol te bereiken, legt Deen uit. "Dat is een stad die eerst symbool stond voor Oekraïens verzet en daarna voor een Russische overwinning, naast dat het een logistiek belangrijke plek is. Mochten ze dat bereiken, is de Krim het volgende doel. Dat zou een definitieve overwinning voor Oekraïne betekenen."

Hoe bereik je dat?

Maar dat is nog ver weg, benadrukt hij. Het blijft namelijk een complexe strijd, omdat Oekraïne zich tegelijkertijd in het noorden moet verdedigen. "Het gaat sowieso langzamer dan het Westen had gehoopt en verwacht." Eén van de problemen daarbij is het feit dat Oekraïne geen overwicht heeft in de lucht. "Daardoor wordt het een landstrijd."

Als Oekraïne F-16's krijgt van bondgenoten met getrainde piloten erbij, betekent dat niet dat ze gelijk overwicht hebben, zegt Deen. "De Russen hebben ook goede verdediging tegen de F-16's. Aan de andere kant zou het er wel voor zorgen dat Oekraïne meer en betere vliegtuigen heeft."

Onrust in Rusland

Een andere manier waarop er wél plots verandering in de oorlog kan komen, is als de mentaliteit onder Russische soldaten verandert. Maar dat lijkt volgens hem tot nu toe nog niet het geval. "Er was een verwachting dat ze door een harde aanval op één plek zouden instorten, maar dat gebeurde niet. Ze vechten goed terug."

"Als er in Rusland zelf gedoe ontstaat, zoals nu met de wisselkoers van de roebel of de muiterij van Wagner-baas Prigozjin, dan kan opeens snel gaan", voegt hij daaraan toe. "Want dan is er minder bevoorrading bijvoorbeeld, en kunnen eenheden zich gaan overgeven. Zo kan er van alles gebeuren waardoor het in een stroomversnelling komt. Maar voorlopig is het een slijtageslag."