Inmiddels is de oorlog in Oekraïne met Rusland uitgemond in een langslepend conflict. Na maanden komt er weer mondjesmaat nieuwe hulp vanuit het Westen naar Oekraïne, maar komt het op tijd? "Belangrijk is nu dat die spullen er snel zijn."

De Amerikaanse Senaat stemde onlangs nog toe met een nieuw steunpakket voor Oekraïne, maar aanvullende steun van westerse landen komt langzaam op gang. Toch denkt defensiespecialist Peter Wijninga van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) dat dat uiteindelijk het verschil zal maken in de oorlog met Rusland.

Nieuwe bevoorrading

Volgens de defensie-expert is er momenteel een tekort aan wapens en munitie in Oekraïne. Wijninga ziet daarvoor twee verklaringen. "Dat is deels doordat de bevoorrading heel lang stil heeft gelegen, of heel traag is gelopen. Men kon geen besluit nemen over nieuwe bevoorrading, met name in Amerika niet", legt hij uit.

Daarnaast hebben de Oekraïners geprobeerd zelfvoorzienend te zijn in munitie. "Die rantsoenering hebben ze inmiddels wel losgelaten, omdat ze weten dat er spul in de pijplijn zit. Voordat je daar de effecten van ziet, dan ben je wel een paar weken verder", vertelt Wijninga.

Bekijk ook Krijgt Oekraïne nieuwe steun van VS? Uit deze fabriek in Amerika komen de belangrijke wapens

Nog niet te laat

En die paar weken zijn voor de Russen genoeg om terrein te winnen, ziet Wijninga. "Het steunpakket komt dus niet op tijd om de vooruitgang, de terreinwinst die de Russen nu boeken, tegen te houden." Maar ondanks dat de steun traag op gang komt, denkt hij dat het nog niet te laat is.

"Uiteindelijk zal het wel op tijd zijn: Oekraïne zou in staat moeten zijn om de Russen uiteindelijk toch weer te stoppen en dan mogelijk op termijn ook zelfs weer terug te dringen", voorspelt de defensie-deskundige."Maar", voegt hij er snel aan toe, "dat is ver in de toekomst."

Zoden aan de dijk

Voorlopig moet Oekraïne het dus doen met de steun die ze krijgen. Ze zijn daarvan niet alleen afhankelijk van overheden, maar ook van burgerinitiatieven. In Nederland zette Jaap Scholten stichting Protect Ukraine op en hij reist regelmatig naar het land af om goederen te leveren aan het leger. Volgens Wijninga hebben dit soort projecten wel degelijk zin.

"Alleen al in Nederland zijn er tientallen van dit soort organisaties hiermee bezig. En in Europa en de rest van de wereld nog veel meer. Dan zet het wel zoden aan de dijk. Belangrijk is nu dat die spullen snel ter plekke aan het front gebruikt kunnen worden." Toch zullen uiteindelijk wapens het verschil maken en ook blijven ze afhankelijk van andere landen. "Die wapens moeten echt van overheden komen en dat gaat dan echt bijdragen aan meer effectiviteit aan de Oekraïense kant van het front."

Situatie blijft zorgwekkend

Door het uitblijven van westerse steun, hebben de Oekraïners veel terreinverlies geleden. Volgens Wijninga is dit strategisch. "Ze trekken zich terug omdat ze denken: 'we hebben munitietekort, laten we verstandig zijn, we geven dit stuk terrein op en gaan naar een beter verdedigbare positie'." De defensie-deskundige ziet dat dat steeds vaker gebeurt.

"Ze worden wel degelijk teruggedrongen. En de Russen hebben ook echt zware verliezen toegebracht." Hij spreekt dan ook van een 'zorgelijke situatie'. "Van dat tekort aan materiaal hebben de Russen gebruik kunnen maken. Voor elke Oekraïense granaat konden de Russen er tien afvuren." Toch verwacht Wijninga niet dat er op korte termijn een Russische doorbaak is. "Daar zijn de Russen gewoon niet sterk genoeg voor, niet goed genoeg getraind voor. Maar ze blijven gevaarlijk", aldus Wijninga.