Er zijn meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Rusland, vermoedelijk door Oekraïne. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de aanvallen, is het duidelijk dat er sprake is geweest van een speciale operatie, zegt voormalig commandant Mart de Kruif.

Een groot mysterie, want officieel heeft Oekraïne geen wapens waarmee ze zo diep doelen in Rusland kunnen raken. Het land vraagt al langer om wapens die op lange afstand werken, maar de Verenigde Staten hebben die nog niet gegeven uit angst dat ze ook voor andere dingen worden gebruikt.

Lange voorbereiding

Nog veel raadsels dus. Dat zegt ook oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif. "Het gerucht is dat het drones zijn, maar als je drones tegelijkertijd kunt inzetten over zo'n lange afstand, zo nauwkeurig, dan heb je wel een machtig wapen in handen dat we tot nu toe niet kenden", zegt hij.

De Kruif was zelf wel verrast door de acties. "Dit doe je echt niet zomaar. Dit zijn operaties die je in het geheim voorbereidt, heel lang voorbereidt en ook ontzettend lang oefent. Hier gaan weken en maanden overheen voordat je zoiets doet."

'Echt een prestatie'

Want er is veel voorbereiding nodig als je een drone beschikbaar wil maken voor zo'n aanval. "Je moet ze een lading geven zodat ze ook een werking hebben op het doel, en je hebt een goed sturingssysteem nodig om te zorgen dat ze precies op het doel aankomen", legt De Kruif uit. "En dan heb je er ook nog eentje nodig die het bereik heeft om zo ver te kunnen vliegen zonder onderschept te worden door de Russische luchtafweer. Dat is echt een prestatie."

Iets wat Oekraïne goed zou moeten kunnen als je kijkt naar de geschiedenis van het land. In de tijd van de Sovjet-Unie stond het al bekend als 'luchtvaartland'. "Je kunt veel kennis hebben", geeft De Kruif toe. "maar die toepassen op zulke grote afstand met zulke nauwkeurigheid, is echt opmerkelijk."

Kreupel leger

De aanvallen hebben volgens de oud-commandant twee effecten. "Als je doelen diep in Rusland met precisie kunt raken, dan maakt Rusland zich veel zorgen. Dat betekent dat je als Rusland je beschermingsmaatregelen anders moet inrichten, en dat je je grondgebied anders moet verdedigen. Ten tweede is het een boost voor de moraal in Oekraïne."

Maar de aanval heeft meer om het lijft. Volgens De Kruif wil Rusland deze winter gebruiken om de voorraden opnieuw op te bouwen. "Je ziet dat beide partijen bezig zijn hun legers weer helemaal op te toppen zodat ze munitie, voertuigen en inzetbare wapens hebben. Dat kost tijd. Als je kunt voorkomen dat die voorraden aan het front komen, maak je toch die opbouw moeilijker. Misschien maak je het Russische leger zelfs kreupel."