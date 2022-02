Groningers kijken met andere ogen naar het conflict tussen Oekraïne en Rusland dan de rest van het land. De vrees dat er extra gas uit Groningen moet komen als Poetin de gaskraan dichtdraait leeft erg. Maar die zorgen zijn niet nodig, zegt Lucia de Geus.

Energie-deskundige Lucia de Geus, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, wijst op het feit dat dit conflict, waarbij Duitsland nu ook de goedkeuring van gaslijn Nord-Stream 2 heeft stilgelegd, zich afspeelt tegen het einde van de winter. "Was dit in januari gebeurd, dan waren de kansen op problemen groter geweest. Nu hoeft er zich geen groot probleem voor te doen."

Milde winter

Waar Groningen zich drukker om moet maken is leveringen aan Duitsland, denkt De Geus. "Nederland heeft exportverplichtingen naar Duitsland. Mogelijk gaat er dan een heel klein beetje meer worden geproduceerd."

Waar Groningers laten weten zich zorgen te maken over het opboren van extra gas in hun regio, denkt De Geus vooral aan komende winters. "Voor deze winter zitten we goed, ook omdat het tot op heden een milde winter is geweest. Maar we moeten ook denken aan de winters na deze winter."

Meer dan alleen Rusland

"Het noodplan waar de overheid mee zou komen over hoe om te gaan met ons gas voor deze situaties moet nu echt een keer klaar zijn. Ik zou het noodplan graag meer in detail willen zien", zegt De Geus.

"En vergeet niet: we halen ons gas niet alleen uit Rusland. Er komt nu vloeibaar gas uit internationale markten, de Verenigde Staten, Qatar, Azerbaijan."

Groningen in noodsituaties beschikbaar

Bij een tekort aan gas als Poetin de gaskraan dichtdraait voor Europa, betekent dat niet dat we meteen meer zullen boren in Groningen, maar dan is er wel een probleem. De Geus: "Ik denk wel degelijk dat we voor echte calamiteiten een bijzonder gasveld nodig hebben dat mogelijk kan worden aangezet. Maar eerst zullen er een hoop andere zaken worden ingezet om een gastekort op te kunnen vangen."

Want, vervolgt de energie-expert: "Als Poetin wel zijn standpunt verandert is er natuurlijk wel wat aan de hand. In Europa zijn we voor 35 tot 40 procent afhankelijk van Russisch gas, in Nederland iets minder, maar dat zal in de loop der jaren wel weer meer worden. Als Poetin de kraan dichtdraait, dan hebben we wel een probleem."

Biden

En dat is ook de reden dat de Amerikaanse president Biden in zijn laatste speech de energievoorziening vanuit Rusland aanhaalde. Hij wil de gastoevoer op een betrouwbaar peil houden.

De Geus: "Ik snap die zorgen. Maar hij pleit wel heel erg voor eigen parochie. De gasprijzen zijn meer regionale markten en prijzen. Hij praat ook wel over Europa. Maar dat is toch een Europees probleem."