Door de oorlog die Rusland startte in Oekraïne rijst de vraag of er toch weer Gronings gas moet worden opgepompt. "Dat gas gaat er helemaal uit", vermoedt Ger Warink uit Loppersum.

In Noordoost-Groningen volgen ze de oorlog in Oekraïne met bijzondere belangstelling. Nu Duitsland het Nordstream 2-project heeft stilgelegd en de gasprijzen blijven stijgen, ontstaat er namelijk opnieuw discussie over het oppompen van Gronings gas. Er moet immers íets gebeuren om de Nederlandse gasreserve op peil te houden, is de gedachte.

Eerst verstevigen

"Ik heb altijd gedacht: dat gas gaat er helemaal uit en dat denk ik nog steeds", zegt Ger Warink uit Loppersum. Hij is dan ook niet verbaasd dat er nu toch weer naar Groningen wordt gekeken. Maar er wordt veel te makkelijk over gesproken, vindt hij.

"Aan de talkshowtafels zeggen wetenschappers dat jaarlijks 12 miljard kuub gas oppompen veilig kan, maar inmiddels hebben we ervaren dat ook het oppompen van kleinere hoeveelheden voor aardbevingen zorgt. Als het echt nodig is, kan het alleen na verstevigingen."

'Niks vergeleken met oorlog'

Ger benadrukt dat de problemen in Groningen in het niets vallen bij de oorlog in Oekraïne. Hij denkt dat Groningers best bereid zijn opnieuw hun verantwoordelijkheid te nemen als Nederland echt zonder gas komen te zitten en als de energierekening voor de veel huishouden onbetaalbaar woont.

"Dat geldt denk ik voor voor de meeste Groningers. Maar dan moet wel onderbouwd worden dat het echt nodig is. Tot nu toe wordt helemaal niet duidelijk gemaakt dat met meer Gronings gas de energierekening daadwerkelijk naar beneden gaat."

Hartproblemen

We volgden Ger Warink ook in juli 2020. De aardbevingen en schade aan zijn huis die daarop volgde, zorgde bij Ger voor stress en later zelfs hartproblemen. "Het vreet energie, op een gegeven moment zag ik het allemaal niet meer zitten", vertelde hij toen geëmotioneerd.

De aardbevingen als gevolg van gaswinning leverden veel schade op aan het woonhuis van Ger en zijn vrouw: vloeren verzakten en deuren sloten niet meer goed. Toch was vertrekken uit het gebied geen optie voor Ger en zijn vrouw. "We wonen hier al 25 jaar, onze kinderen zijn hier geboren. Ik denk niet dat we ergens anders zouden kunnen aarden."

Tijdelijke woning

Toen we Ger in 2020 spraken wachtten hij en zijn vrouw al jaren op duidelijkheid over versteviging van hun huis. Toevalligerwijs werd Ger tijdens de eerdere opnames Ger gebeld met het nieuws dat de woning opnieuw opgebouwd zou worden.

Nu, 2 jaar later, krijgt Ger weer nieuws: "Toevallig hebben we vandaag de sleutel gekregen van onze tijdelijke woning. Als we daar ingaan, gaat ons huis vrijwel helemaal tegen de vlakte op de voorgevel na. Dit heeft jaren moeten duren."