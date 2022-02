Als Rusland de gastoevoer naar Europa stopzet, mag er als alternatief meer gas gewonnen worden in Groningen. Dat vindt bijna twee derde (63 procent) van de deelnemers in een onderzoek van EenVandaag over de oorlog in Oekraïne. Groningers zijn verdeeld.

Vanwege aardbevingen met veel schade als gevolg wil het kabinet zo snel mogelijk stoppen met gaswinning in Groningen. Maar het sluit niet uit dat de kraan toch verder opengaat als we geen Russisch gas meer krijgen. Nederland importeert jaarlijks voor enkele miljarden euro's aan Russisch gas.

Grote zorgen

De meeste ondervraagden maken zich nu al zorgen over de huidige hoge gasprijs (80 procent). De gasprijzen waren voor het conflict al relatief hoog, maar sinds de aanval van Rusland op Oekraïne zijn ze verder gestegen.

Ook vrezen ze een tekort aan gas op korte termijn (61 procent) en tijdens volgende winter (60 procent). Veel mensen vinden het een hele slechte zaak dat we deels afhankelijk zijn van Rusland voor ons gas. "Daar plukken we nu de wrange vruchten van."

Nood breekt wet

Mocht het zover komen dat we helemaal geen Russisch gas meer krijgen, dan zou dat grote gevolgen hebben voor de samenleving. In zo'n uitzonderlijke situatie vinden veel panelleden het kunnen dat we het Groningse aardgas inzetten, immers: nood breekt wet. "Het zou gek zijn dat wij hier onvoldoende gas hebben, terwijl het gewoon in onze eigen bodem zit", vindt iemand.

Wel zeggen de meeste mensen erbij dat het oppompen van eigen gas zo min mogelijk ten koste van Groningers mag gaan. Zij hebben al genoeg ellende meegemaakt met de gaswinning in het verleden. Veel deelnemers pleiten voor een vorm van schadeloosstelling: "Ik heb makkelijk praten, ik woon in Utrecht. Ik vind het belangrijk dat de opbrengsten naar Groningen en de Groningers gaan. Zij mogen hier niet onder lijden."

'Groningen heeft genoeg geleden'

Eén op de vijf deelnemers aan het onderzoek (22 procent) is tegen de inzet van Gronings gas. Voor hen weegt het argument dat de Groningers al jaren te maken hebben met schade aan hun huizen zonder een echte oplossing het zwaarst.

Iemand schrijft daarover: "Zolang de schade die ontstaat door aardbevingen vanwege gaswinning niet daadkrachtig wordt aangepakt en mensen hiervoor niet goed gecompenseerd worden, is het niet te verantwoorden door te gaan met gaswinning. Zelfs niet in een crisissituatie."

Groningers zelf verdeeld

Aan het onderzoek deden 900 inwoners van de provincie Groningen mee. Zij zijn verdeeld over de kwestie. De grootste groep (51 procent) is tegen verdere gaswinning. Velen hebben de gevolgen zelf ondervonden en staan wantrouwend tegenover de overheid.

"Geen sprake van", zegt een Groninger. "Laat ze eerst de scheuren in mijn huis maar repareren. Verhuizen is voor mij geen optie dus dan zit ik weer met de gebakken peren. Koop maar gas in uit Noorwegen of zo." Een ander: "Als inwoner van Groningen ben ik er niet gerust op. De hebzucht van de rest van Nederland zou het weleens kunnen winnen van het fatsoen om de problemen in Groningen netjes op te lossen."

Alleen met compensatie

Vier op de tien Groningers (41 procent) in het onderzoek staan wel positief tegenover gaswinning in hun provincie in een noodsituatie. Als er maar vooraf een oplossing voor de inwoners wordt bedacht.

"Als Groninger vind ik dat er wel meer gas gewonnen mag worden, op voorwaarde dat er bijzonder ruimhartig wordt gecompenseerd, zonder bureaucratische rompslomp. Ik wil het land best helpen als we hier ook geholpen worden", schrijft een Groningse deelnemer.