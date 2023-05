Rusland viert op 9 mei de 'Dag van de Overwinning', waarop wordt stilgestaan bij de capitulatie van nazi-Duitsland in 1945. Maar hoe onoverwinnelijk voelen de Russen zich nog na meer dan een jaar oorlog tegen Oekraïne? Daar verschillen de meningen over.

Overwinningsdag is een van de belangrijkste feestdagen in Rusland en wordt gevierd met een grote militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Verder geeft de Russische president Vladimir Poetin een toespraak.

Drone boven Kremlin

Ook dit jaar viert Rusland Overwinningsdag terwijl het land zelf een oorlog voert. Correspondent Joost Bosman ziet dat de vlaggen al zijn opgehangen en dat er geoefend wordt voor de parade.

Maar ruim 14 maanden na de inval in Oekraïne zijn de gevolgen van de oorlog ook goed voelbaar in Rusland zelf. Zo werd vorige week nog een drone uit de lucht geschoten boven het Kremlin. Bosman ziet dat de Russen zijn wakkergeschud door het incident. "Zeker na afgelopen woensdag zullen ze rekening houden met een aanval."

Veiligheid

Al kwam het neerhalen van de drone niet helemaal als een verrassing, vermoedt hij: "Het Rode Plein is al 2 weken afgesloten, dat is opmerkelijk. Waarschijnlijk vanwege veiligheidsredenen. Ze hadden dus wel iets verwacht in die zin, en dat is ook gebeurd."

De autoriteiten doen er alles aan om een nieuw incident met een drone te voorkomen, vertelt Bosman. Zo is een systeem dat navigatie kan verstoren uitgebreid, en is de 'Mars van het Onsterfelijke Regiment' afgelast, waarschijnlijk ook uit veiligheidsoverwegingen. Die trekt normaal honderdduizenden mensen.

'Het zal wel'

Bosman verwacht dat er minder mensen naar festiviteiten zullen komen, zoals de grote militaire parade op het Rode Plein. "Omdat ze weten dat er iets kan gebeuren."

Toch zijn er ook Russen die wél naar de viering op 9 mei willen gaan, vertelt Bosman. "Als je mensen op straat spreekt, maken ze zich er geen zorgen over. Ze zeggen: 'Het zal wel, ik ga gewoon kijken morgen.'"

Verwijten

En wat Poetin daar gaat zeggen, is nog de vraag. "Ik verwacht weer veel verwijten naar het Westen", zegt Bosman. "Dat Rusland door het Westen wordt aangevallen en dat het een essentiële oorlog is om te voeren. Hij zal het volk er ook op voorbereiden dat het een langdurige strijd wordt."

Hij heeft in elk geval niet veel om over op te scheppen, zegt de correspondent. "Vorig jaar zou hij nog de overwinning uitroepen, gaan mobiliseren, maar dat gebeurde niet. Hij zal nu echt in de verwijten blijven hangen."

Niet veel om mee te dreigen

Voorheen dreigde Poetin nog wel met nucleaire wapens, maar dat ziet Bosman ook niet zo snel gebeuren. "Zeg nooit nooit natuurlijk, want een kat in het nauw maakt rare sprongen." Maar volgens de correspondent heeft het Kremlin niet veel meer om mee te dreigen. "Er zijn al zoveel rode lijnen overschreden."

"Telkens zei het Kremlin: 'Oh, als A gebeurt, dan moet het Westen oppassen, want dan doen wij B. Maar als je dan kijkt: de Krim is al aangevallen, er zijn al hele stukken terugveroverd door Oekraïne en er zijn westerse wapens geleverd. En er is helemaal niks gebeurd", zegt Bosman. "Het is een hoop geschreeuw en weinig wol."