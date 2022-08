Opnieuw dreigt een energieleverancier om te vallen, dit keer het Brabantse PrikEnergie. Inmiddels zijn al zeven andere leveranciers failliet gegaan. Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt vindt het daarom hoog tijd dat de energiemarkt op de schop gaat.

PrikEnergie zoekt de hulp van haar klanten om een faillissement af te wenden. Directeur Dave Snoeren zegt dat minimaal 80 procent van de klanten akkoord moet gaan met fors hogere tarieven. Gebeurt dit niet, dan wordt in september een faillissement aangevraagd.

Toezicht moet beter

Volgens onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt faalt het toezicht op de energieleveranciers 'keer op keer op keer' en moet deze controle beter. "Er zijn een paar dingen die goed mis zijn. Het lijkt er hier op dat er constant energieverkopers in de problemen komen die wel langetermijncontracten aangegaan zijn voor de levering van gas, maar geen langetermijncontracten hebben voor de inkoop van gas."

Gerard Spierenburg van de Consumentenbond deelt deze analyse van Omtzigt. "De leveranciers hadden zelf vooruit moeten kijken. Je moet ook rekening houden met noodscenario's."

'Oplossing is om bedrijf eerder te liquideren'

Omtzigt vindt dat de toezichthouder, de Autoriteit Consument & Markt, bedrijven moet kunnen dwingen zowel aan klant- als aan de aanbodkant langetermijncontracten af te sluiten. Verder wil hij bedrijven eerder failliet laten gaan, voordat ze klanten niets meer terug kunnen betalen. "Als een bedrijf in de problemen komt, dan liquideer je het op het moment dat het ongeveer nul eigen vermogen heeft en niet daarna."

Hij ziet dat klanten bij faillissement soms veel geld kwijtraken. "Als een leverancier in de herfst failliet gaat, dan heb je ook al vooruit betaald voor de dure wintermaanden. Dat mag je dan bij de nieuwe leverancier gaan overdoen."

'Energie is geen markt'

Verder denkt Omtzigt dat de energiemarkt op de lange termijn op de schop moet. "We moeten af van het zien van energie als een soort markt."

Volgens hem komt dit denken uit de tijd dat Nederland nog een netto-exporteur was van energie. "Maar nu worden we een netto-importeur. Daarbij hoort dat we langetermijncontracten gaan afsluiten om de leveringszekerheid en de betaalbaarheid te garanderen."

Verschil met het buitenland

Dit is met name het gevolg van het afbouwen van de gaswinning in Groningen. "We konden toen als we dat nodig hadden zelf meer produceren, maar dat kan niet meer", vertelt Omtzigt. "Maar daar hebben we op de markt geen maatregelen voor genomen."

Omtzigt ziet dat het in andere landen wel gebruikelijk is om langdurige energiecontracten af te sluiten. "Dat moet ook hier normaler gaan worden. Energie moet gezien worden als een basisbehoefte en niet als iets wat je aan de markt overlaat."