Energieleveranciers en schuldhulpverleners maken zich grote zorgen over de snel stijgende energierekeningen. Steeds meer klanten kunnen de rekeningen niet meer betalen en vanaf morgen gaan de prijzen voor veel huishoudens opnieuw omhoog.

Directeur Nita Wissink van Fonds Bijzondere Noden Rotterdam ziet het aantal aanvragen binnen haar organisatie snel oplopen. "Wij zien het als een behoorlijk groot en groeiend probleem."

'We houden ons hart vast'

Het bureau behandelt aanvragen van hulpverleners voor klanten die in financiële problemen komen. "Energieschuld is daar een van, of het niet kunnen betalen van de eindafrekening of van een verhoging."

Wissink vertelt dat het aantal aanvragen nu al is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. "Dit jaar zitten we al op 77 aanvragen, vorig jaar hadden we er iets meer dan 80 over heel het jaar." En het einde van de prijsstijgingen lijkt nog niet in zicht. "We houden ons hart vast voor de toekomst moet ik eerlijk zeggen."

'Financieel volledig klem'

In veel gevallen gaat het om mensen met een laag inkomen. Zij kunnen maar net rondkomen en worden door de oplopende rekeningen over de rand geduwd. "Het zijn mensen die gewoon financieel volledig klem komen te zitten", vertelt Wissink.

Ze heeft regelmatig contact met het hoofd van de Kredietbank Rotterdam. "Hij zei dat ze reserveren in de budgetten van mensen die zij begeleiden. Maar alle reserveringen gaan nu op aan energie. Als de koelkast nu kapot gaat, dan is er geen geld meer om de koelkast te vervangen."

Helft van het inkomen naar elektra

Veel organisaties maken zich zorgen over wat er komen gaat bij de eindafrekening. Maar Wissink vertelt dat het in de praktijk nu al regelmatig gebeurt dat mensen klem komen te zitten. Als voorbeeld geeft ze een man van 68 jaar die rond moet komen van een AOW-uitkering.

"Hij heeft afgelopen maand van zijn energieleverancier te horen gekregen dat zijn maandtermijn vanaf juni 549 euro is, omdat hij een variabel contract heeft. Dat is gewoon niet te doen." Dat bedrag is ongeveer de helft van zijn inkomen. "Maar dat is er gewoon niet natuurlijk, want hij heeft ook zijn huur en hij moet gewoon eten."

'Wij zien het topje van de ijsberg'

Schrijnende gevallen dus, maar Wissink denkt dat de problemen nog veel groter zijn dan hulpverleners nu voorbij zien komen. "Wij zien natuurlijk het topje van de ijsberg. Niet iedereen die een probleem heeft zal ons kennen of ons weten te bereiken."

En ook bureaus als het Fonds Bijzondere Noden lopen tegen capaciteitsproblemen aan. "Omdat we een noodhulpbedrijf zijn en we werken met privaat geld, is het voor ons ook een beetje de vraag of we genoeg giftenbudget hebben om alle aanvragen te behandelen. Of moeten we op enig moment zeggen: 'ook voor ons houdt het op?'"