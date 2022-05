Vakantiegeld gebruiken om achterstallige rekeningen mee te betalen, steeds meer mensen doen dat. Ze kunnen namelijk niet anders. Ook voor Karin zit er niets anders op. En dan nog steeds moet ze kiezen wat ze aflost en wat niet.

Wie in loondienst is of een uitkering ontvangt, krijgt als het goed is binnen een paar dagen weer vakantiegeld: een extra uitkering van rond de 8 procent bovenop het jaarsalaris. Maar hoewel een deel van de mensen er inderdaad een vakantie mee betaalt of een andere grote uitgave doet, hebben ook steeds meer Nederlanders dit bedrag nodig om achterstallige rekeningen te betalen.

Inflatie versterkt de trend

Dat is geen nieuwe ontwikkeling: bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, kortweg Nibud, zien ze als sinds 2015 een lichte toename in het gebruik van vakantiegeld voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden, van 12 procent in 2015 naar 18 procent in 2019.

Hoewel er nog geen cijfers zijn van 2022, verwacht het Nibud dat de hoge inflatie van dit moment die trend verstrekt. "Met de stijgende prijzen komen heel veel mensen maandelijks tekort. Dat extra bedrag in mei is dus erg prettig", zegt woordvoerder Gabriëlla Bettonville. "We zien dat veel mensen bijvoorbeeld achterlopen met het betalen van hun energierekeningen en de schade willen inhalen als het vakantiegeld er is."

Grootste gaten dichten

Karin* bijvoorbeeld, kijkt al maanden uit naar haar vakantiegeld. Ze heeft MS en kan daardoor niet werken. Maandelijks ontvangt ze een WAO-uitkering, maar het lukt bij lange na niet om daarvan alle rekeningen en de zorg voor haar puberdochter, met wie ze samenwoont, te betalen.

"Met mijn vakantiegeld wil ik de grootste gaten dichten, lopende leningen afbetalen. En dit jaar wordt het echt keuzes maken: mijn dochter krijgt binnenkort hopelijk haar havo-diploma en dan wil ik iets feestelijks voor haar organiseren", vertelt Karin. Maar dat betekent wel dat ze moet bezuinigen op andere dingen, zoals haar eigen medische kosten.

'Syndroom van pech'

Hoewel ze wíl werken, lukt het Karin vanwege de MS niet om nog aan een baan te komen. "Vóór corona werkte ik op freelance basis als onderwijs-assistent op een basisschool, maar tijdens de pandemie ben ik dat werk kwijtgeraakt."

"Mijn neuroloog zei laatst dat ik het syndroom van pech heb", grinnikt Karin. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik weleens denk dat ze gelijk heeft." Maar er zijn ook lichtpuntjes, vertelt ze: "Een paar jaar geleden ging alles tegelijk mis: de wasmachine ging kapot, de kat werd ziek, mijn moeder overleed. Ik kon het qua kosten niet meer bijbenen. Toen mijn collega's op de basisschool daarachter kwamen, hebben ze een inzamelingsactie op touw gezet, echt hartverwarmend."

Groot taboe

Haar leningen heeft Karin zeker nog niet afbetaald, maar de aandacht van haar oud-collega's heeft haar veel gebracht. "Zij waren de eersten met wie ik over mijn financiële problemen durfde te praten. Sindsdien probeer ik iets opener te zijn, al ben ik nog lang niet waar ik wil zijn. Als dat wel zo was, zou ik mijn verhaal hier niet onder een andere naam vertellen."

Toch hoopt ze dat op een gegeven moment wel te durven en zo het taboe op armoede te doorbreken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar dochter. "Die wordt er op school op afgerekend dat ze geen hippe, nieuwe kleding draagt."

Geluksmomenten

Ondanks de financiële problemen hebben Karin en haar dochter het naar hun zin in hun kleine woning in Bloemendaal. "We zijn vier handen op een buik, vertellen elkaar alles. Bij een mooie zonsondergang gaan we met een thermoskan naar buiten om ernaar te kijken. En als we beslissen om toch een keer een ijsje halen, hebben we het uren van tevoren over welke smaken we zullen kiezen."

Die geluksmomenten, zoals Karin ze noemt, heffen de paniekmomenten op, vertelt ze. En tot alles is afbetaald gaat ze ook maar 'gewoon' door. "Ik steek mijn kop een beetje in het zand, probeer het van dag tot dag te bekijken."

*Karins echte naam is bekend bij de redactie.