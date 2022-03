5 jaar geleden begonnen Sjaak en Clara Sies een gaarkeuken in Rotterdam om mensen te helpen die niet bij de voedselbank terecht konden. Nu de gas- en energieprijzen stijgen, maken ook zij zich zorgen over de gevolgen voor minima.

Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel bleek dat de oorlog in Oekraïne ervoor heeft gezorgd dat armoedebeleid een belangrijk thema is geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen. De gaarkeuken van Sjaak en Clara helpt mensen die het moeilijk hebben, maar ook de politiek moet volgens hen beter haar best doen.

Buiten de boot vallen

20 jaar geleden richtte Clara Sies samen met haar man Sjaak de allereerste voedselbank op in Rotterdam. In februari 2017 startten ze ook een gaarkeuken om zo de mensen te helpen die niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Daar kunnen zij gratis een warme maaltijd afhalen.

Volgens het echtpaar Sies heeft deze groep ook moeite elke dag eten op tafel te zetten. "Zolang we nog zien dat teveel mensen buiten de boot vallen blijven we ons inzetten," zei Clara eind 2016.

Bekijk ook Hoe de oorlog in Oekraïne wel degelijk invloed heeft op de gemeenteraadsverkiezingen

'Ook arme mensen moeten boodschappen doen'

5 jaar later is dat nog niet veranderd. Met prijzen die al een tijdje stegen en nu nog meer door de oorlog in Oekraïne, is Clara bang dat het probleem alleen maar groter wordt voor minima. "Het wordt schrijnender. Mensen slapen niet meer van de zorgen omdat ze niet weten hoe de energierekening uitpakt."

"Ik maak me nooit zo snel zorgen over mezelf, maar wel over een grote groep mensen die het straks niet redt", zegt ze. "Alles wordt duurder. Dan zal je denken 'die arme mensen hebben vast geen auto', maar die stoken wel thuis en die moeten ook boodschappen doen."

Systemen die niet gekoppeld zijn

De energieprijzen worden gecompenseerd, maar Clara vraagt zich af of dat goed gaat. "Lage inkomens worden tegemoet gekomen, maar dan zit je weer met huur- en zorgtoeslag. Aan die kant denken ze dan dat je er geld bij hebt gekregen, en dan gaat je toeslag weer omlaag."

"Dat zijn allemaal systemen die naast elkaar staan en volgens mij niet aan elkaar gekoppeld zijn, waardoor het ingewikkeld is", zegt ze. "Het is moeilijk om daar met een juiste oplossing voor te komen."

Bron: EenVandaag Clara Sies

Bekijk ook arrow-right Oprichters voedselbank openen gaarkeuken

Weinig vertrouwen in de politiek

Of de lokale politiek na de gemeenteraadsverkiezingen van deze week een verschil kan maken, weet Clara nog niet. Volgens haar heeft het vertrouwen in de politiek een deuk opgelopen, vooral door de toeslagenaffaire.

"Mensen durven niet naar de overheid te stappen, omdat ze als de dood zijn om nog verder in de problemen te komen", vertelt ze. "De politiek heeft veel te doen. Politici zijn welkom om langs te komen, maar niet alleen in de campagnetijd."

Meer aandacht armoedebeleid

Ze zegt zelf wel eens moe te worden van politici die nu de straat op gaan met 'mooie dingen', maar straks onzichtbaar zijn. "Ook na de verkiezingen moeten ze naar buiten komen en luisteren, zo dat mensen zich gehoord voelen. Het is belangrijk om de verhalen van de mensen zelf te horen."

Toch is ze wel blij dat er tegenwoordig meer aandacht is voor armoede. "Het was 20 jaar geleden niet bespreekbaar. Toen wij begonnen met de voedselbank, vond Den Haag dat belachelijk. Maar nu is er zelfs een minister voor Armoedebeleid. Daar heeft ons werk aan bijgedragen."