Voor ouderen met een AOW of een klein beperkt pensioen wordt het steeds moeilijker om de maandelijkse rekeningen te betalen. De oorzaak: de hoge inflatie. "We douchen kort en niet dagelijks."

Rob de Graaf (75) uit de Rotterdamse wijk IJsselmonde krijgt AOW en een klein aanvullend pensioen. Dat het leven duurder wordt, ondervindt hij dagelijks. Maar hij blijft niet bij de pakken neerzitten.

Keuzes maken

Boodschappen doen is een kwestie van keuzes maken, zegt Rob. "Sommige boodschappen zijn enorm duur geworden. Voor sommige producten geldt een prijsstijging van wel 75 procent."

Bepaalde producten pakt hij dan ook niet meer, zegt hij. "Zoals vlees. Bij de supermarkt kijk ik altijd naar de 'afvalbak'. Dat is zeg maar de plek waar de producten liggen die bijna over datum zijn."

'Kind aan huis' bij voedselcentrum

Op drie plekken in Rotterdam zijn locaties van voedselcentrum De Schittering geopend. Die houden het midden tussen een supermarkt en een voedselbank. Restpartijen voedsel worden er voor kleine bedragen verkocht.

Ook Rob komt er graag. "Ik ben er kind aan huis. Zo'n drie tot vier keer per week ben ik er te vinden. Bij de kassa wordt gratis brood uitgedeeld."

Eenzaamheid onder senioren

Rob moet zelf de eindjes aan elkaar knopen, maar helpt ook anderen uit zijn seniorenflat. "Veel mensen hebben moeite om de rekeningen te kunnen betalen. Soms weten ze niet eens dat ze recht hebben op energiecompensatie."

Bovendien merkt hij dat de leuke activiteiten door corona en inflatie geschrapt worden. "In een zaal hier in de flat werden allerlei gezellige activiteiten georganiseerd. Dat is nu een stuk minder. De eenzaamheid in de flat is enorm."

'We doen heel zuinig'

De Rotterdammer helpt onder andere zijn buren: Wil (65) en Dirk (67) Geluk. Het stel is nog niet met pensioen en leeft nu samen op één WIA-uitkering. "Alles is veel duurder geworden, maar we klagen niet", zeggen ze.

"We doen gewoon heel zuinig. We douchen kort en niet dagelijks. De vaatwasser gebruiken we niet meer. We hebben geluk met onze kinderen. Laatst was de tv kapot. Toen brachten ze een nieuwe mee."

AOW'ers in de problemen

Het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) wijst er al maanden op dat minima, maar ook de lagere middeninkomens in de financiële problemen komen door inflatie.

Volgens het budgetinstituut zijn de problemen niet minder voor mensen die alleen van hun AOW of van een klein aanvullend pensioen leven.

Inkomensplannen bieden 'geen soelaas'

Directeur Arjan Vliegenthart zegt dat 'alle lagere inkomensgroepen aan het worstelen zijn'. "Dat geldt ook voor mensen met alleen AOW of een klein pensioen."

Hij wijst erop dat deze groepen 'vaak hogere ziektekosten' hebben. Bovendien is voor hen het verbeteren van het inkomen geen optie meer, omdat zij niet meer werken. "Plannen om via de inkomstenbelasting het inkomen te verbeteren biedt bij deze groep dan ook geen soelaas."