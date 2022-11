Korter douchen, kouder douchen of alleen een washandje. Door de hoge energiekosten zoeken steeds meer mensen naar een alternatief om kosten te besparen. Welke mogelijkheden zijn er? En zijn die ook goed voor je? We vroegen het aan dermatologen.

"De aanleiding (energiebesparing, red.) is niet leuk, maar het is wel echt beter voor je huid", zegt dermatoloog Annemie Galimont van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Ze is dan ook blij dat mensen eindelijk bezig zijn met minder vaak en korter douchen.

'Elke dag niet nodig'

Maar vanzelfsprekend is het niet. Volgens dermatoloog Menno Gaastra is elke dag douchen namelijk nog steeds de norm. "We zijn gewend dat je niet mag ruiken, omdat alles wat je een beetje ruikt als vies wordt gezien. Maar in bijvoorbeeld Afrika word je dood verklaard als je niet een beetje ruikt."

"Het is de norm dat alles naar bloemetjes moet ruiken. Maar je hebt gewoon lichaamsgeuren die er zijn. Daarvoor hoef je niet elke dag te douchen", voegt hij toe. "Voor je huid is het ook niet nodig om elke dag te douchen."

1. Minder vaak douchen (2 tot 3 keer per week)

Eigenlijk zijn we met z'n allen 'heel erg veel' aan het douchen, zegt Gaastra. "Maar 2 tot 3 keer per week douchen is meer dan genoeg. Warm water droogt je huid heel erg uit en is daarnaast heel kalkhoudend, waardoor je huid nog meer uitdroogt. Douche dus niet te warm en zeker ook niet te lang."

Dermatoloog Galimont is het met hem eens. "Je huid is een soort jas", vertelt ze. "Daar zit een barrière op. Als je die aantast, droogt je huid uit. 2 tot 3 keer douchen is prima, tenzij je zichtbaar vuil op je huid hebt, met chemische producten in aanraking komt of veel zweet. Bij dat laatste maakt de zweetlucht nog niet eens zoveel uit, maar in zweet zitten wel stofjes die je huid kunnen aantasten. Denk bijvoorbeeld aan als je een wondje hebt, dan prikt zweet."

2. Koud douchen

Koud douchen zorgt zeker voor een besparing op stookkosten, zegt dermatoloog Gaastra. "Maar nog beter is het voor je afweersysteem. Net zoals koud zwemmen, dat is helemaal niet slecht voor je huid."

Maar, voegt Galimont toe: "Als je winterhanden of wintertenen hebt of op een andere manier kwetsbaar bent, is ijskoud douchen niet aan te raden." Volgens Galimont moet je daarom ook goed denken aan je eigen welbevinden. "Op koud douchen is niks tegen, maar ik denk wel dat het te verdragen moet zijn. Ik adviseer daarom lauwwarm water, en dan 2 tot 3 keer per week."

3. Vochtige washandjes

Een alternatief om zonder water te douchen bieden vochtige washandjes. Volgens Gaastra zorg je er hiermee in ieder geval voor dat je de boel lekker opfrist. Ze worden in de zorg vooral gebruikt voor het opfrissen van de genitaliën, oksels en liezen. "Maar je moet er wel een beetje mee oppassen. Ze zijn er namelijk in geparfumeerde en ongeparfumeerde vorm. Die laatste is beter voor je huid. En er zitten conserveermiddelen in. Als je ze vaak gebruikt, kun je jezelf hier sneller allergisch voor maken."

Ook Galimont ziet het als een redelijk alternatief, tot haar eigen verbazing. "In eerste instantie dachten we dat we een hoop ellende in de verpleeghuizen zouden zien. Maar we zien er weinig problemen mee. En er komt niet veel vocht aan te pas, dus je droogt niet snel uit."

4. Het ouderwetse washandje

Beide dermatologen zijn vooral voorstander van het ouderwetse, wasbare washandje ter afwisseling van een douchebeurt. "Gewoon alleen met water, hoeft niet eens met zeep", zegt Gaastra. "Je huid went er vanzelf weer aan dat je niet meer elke dag doucht."

"En het is ook goed voor het milieu natuurlijk", voegt Galimont toe. "Je kunt dit prima gebruiken tussen de douchebeurten door. Een beetje milde zeep kun je wel gebruiken, maar je wil de vetlaag op je huid niet weghalen door te veel zeep te gebruiken."

5. Niet douchen

Douchen hoeft dus zeker niet elke dag. Maar wassen helemaal afzweren is ook niet de bedoeling, benadrukken beide dermatologen. "Je zult vuil zo nu en dan van je af moeten spoelen", zegt Galimont. "Je huid ververst regelmatig zijn bovenlaag, maar op een gegeven moment blijft er vuil aan je zitten en dat kan aankoeken. Kijk maar in je navel of tussen je tenen."

"Zeker bij de anus en geslachtsdelen is dat belangrijk, want daar blijft altijd wel iets hangen dat gaat ruiken. Dat is al helemaal het geval met oud zweet. Het is dan wel zo fris om af en toe ergens een lapje overheen te halen. En dat hoeft dus niet per se onder de douche", benadrukt Gaastra.