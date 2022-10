Ruzies over de tijd in bad of irritatie over vergeten lichtknopjes: de hoge energieprijzen zorgen bij flink wat huishoudens voor discussies over het verbruik. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 30.000 leden van het Opiniepanel.

Drie op de tien (31 procent) mensen die samenwonen met een of meer anderen, geven aan dat er bij hen thuis wel eens discussie is over het energieverbruik nu de prijzen zo hoog zijn.

Douchen en de verwarming

De meeste discussies gaan over hoe lang en hoe vaak gezinsleden onder de douche of in bad mogen, of over hoe hoog de verwarming staat. "Ik wil de cv zo laag mogelijk, maar mijn vrouw is een koukleum. Daar kan ik echt boos om worden", schrijft iemand.

Ook het niet uitdoen van lampen en het open laten staan van deuren blijken voor velen een bron van ergernis. "Pubers en lichten uitdoen is geen goede combinatie", verzucht een deelnemer.

'Mijn zoon betaalt de rekening niet'

Er zijn meer mensen die worstelen met kinderen die de noodzaak van een laag energieverbruik niet altijd inzien. "Mijn zoon vindt het allemaal 'bullshit', maar die hoeft de rekening niet te betalen", zegt een deelnemer.

Iemand anders vertelt dat de kinderen zich niet aan de afspraak hielden om kort te douchen: "Dus nu zetten we een kookwekker neer, werkt fantastisch!"

Regels over energieverbruik

De helft (51 procent) van de mensen die met minimaal één iemand anders in huis wonen, geeft aan thuis regels te hebben over energieverbruik. Die gaan naast het gebruik van de douche vaak over de verwarming.

Ook over het gebruik van elektrische apparaten als de wasmachine ('in de daluren') en de vaatwasser ('zo min mogelijk') en over opladers ('uit stopcontacten halen') hebben mensen afspraken gemaakt.

App checken

Afspraken of niet, van alle deelnemers zegt driekwart (74 procent) sinds begin dit jaar meer op z'n energieverbruik te letten. Meer dan de helft (57 procent) houdt op regelmatige basis via een app of website bij hoeveel ze thuis precies verbruiken.

Dat het goed is voor het klimaat speelt voor velen mee, maar het zijn vooral de hoge energieprijzen die tot zulk gedrag leiden. Voor tweederde (67 procent) is de portemonnee nu de belangrijkste reden om zuiniger te leven.

Vladimir Poetin

Ook Poetin speelt een rol: 16 procent zegt dat de afhankelijkheid van Rusland de belangrijkste reden is om juist nu zuiniger met energie om te gaan. De vrees dat Rusland de gaskraan dichtdraait speelt daarbij mee.

Ook willen sommige deelnemers voorkomen dat het land geld aan ze verdient: "Als Poetin oorlog wil voeren, dan niet van mijn geld. De dag na de Russische inval in Oekraïne is bij mij de thermostaat op 17 graden gegaan", schrijft iemand daarover.

Hierom gaan mensen thuis bewuster om met energie

Win-winsituatie

Hoewel het klimaat slechts voor een selecte groep de belangrijkste reden is om nu bewuster met energie om te gaan, speelt het voor velen wel een rol. "Een lagere rekening en beter voor het klimaat: een win-winsituatie", verwoordt iemand het gevoel van velen.

"Maar", geeft iemand anders toe, "het was wel nodig om het eerst in m'n eigen portemonnee te voelen."