Van zonnepanelen en warmptepompen tot tochtstrips: een kwart van de mensen met een koophuis verduurzaamt zijn huis door de hoge energieprijzen sneller dan ze hadden gepland. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 30.000 leden van het Opiniepanel.

In totaal geeft bijna de helft (45 procent) van de huizenbezitters aan dat ze het afgelopen jaar energiebesparende aanpassingen in of aan het huis hebben gedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de plaatsing van zonnepanelen of de installatie van een warmtepomp, maar ook over het inbouwen van elektrische kookplaten of het plaatsen van radiatorfolie of tochtstrips.

Huurders

Bij huurders ligt dat lager; van hen zegt 24 procent dat ze aanpassingen hebben gedaan. Huurders zijn voor veel zaken afhankelijk van de woningcorporatie of huurbaas.

Ook geven ze vaker dan mensen met een koophuis aan dat ze geen geld hebben voor energiebesparende aanpassingen in of aan hun huis.

Hoeveel huurders en kopers hebben aanpassingen gedaan of gaan dat nog doen?

Inflatie geeft doorslag

Vooral de hoge energieprijzen spelen een rol in de keuze om juist nu het huis te verduurzamen. Voor slechts 16 procent is het klimaat de belangrijkste reden om dit jaar iets aan hun huis te doen.

"Ik voelde me bijna gedwongen om het nu te doen", schrijft iemand. "We wilden ons spaargeld liever uitgeven aan zonnepanelen dan aan hoge energierekeningen."

Minder verduurzamen

Vooral als het gaat om grote aanpassingen als zonnepanelen of isolatie overwogen sommigen die al vanwege het klimaat, maar het zijn de hoge gas- en elektraprijzen die nu de doorslag geven. "Nu is het moment dat we doorzetten, maar het had sowieso moeten gebeuren aangezien de bedoeling is dat iedereen van het gas gaat", duidt iemand de keuze om recent aanpassingen aan het huis te doen.

Er is ook een groep die z'n huis vanwege de hoge inflatie juist minder verduurzaamt: in totaal geeft één op de vijf (21 procent) mensen met een koop- of huurhuis aan dat ze vanwege de (hoge) kosten minder aanpassingen aan hun huis doen dan gepland.

Lening

Een op de acht mensen die hun huis hebben verduurzaamd of dat nog willen doen, sluiten daarvoor een lening af. Vaak bij de bank of door het nemen van een extra hypotheek, maar er zijn ook mensen die geld lenen van familie of vrienden. Een op de vijf maakt gebruik van een subsidie.

Veruit de meeste mensen die hun huis hebben verduurzaamd of dat nog willen doen, gebruiken daarvoor eigen (spaar)geld.