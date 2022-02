Dermatologen zien nadrukkelijk meer patiënten met huidproblemen aan het gezicht vanwege de mondkapjesplicht. Vooral mensen met al een gevoelige huid lopen extra risico op huidklachten. "Het maakt bestaande klachten erger."

Puistjes na het dragen van een mondkapje? Voor veel mensen is dat een bekend ongemak. Dermatoloog Menno Gaastra ziet de toegenomen problemen van dichtbij. De huidklachten aan het gezicht zijn erger geworden sinds het dragen van mondkapjes op verschillende plekken verplicht is, zegt hij. De dermatoloog ziet met zijn team collega's elke week tot wel vijftien nieuwe patiënten met problemen die te herleiden zijn tot het dragen van mondkapjes.

Schurend effect

"Voor de pandemie speelden dit soort klachten vooral in de winter, maar we zagen ze het afgelopen jaar ook veel in de zomer", zegt de dermatoloog. Het is volgens hem logisch dat huidproblemen aan het gezicht vaker voorkomen vanwege de mondkapjes. Die zorgen namelijk voor een 'schurend effect' en dat zorgt voor irritaties aan de huid.

Bij de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) herkennen ze zich in de cijfers die Gaastra noemt. Per kliniek komen in een week gemiddeld al gauw tien patiënten langs met huidproblemen vanwege de mondkapjes. Er zijn geen officiële data bekend, omdat cijfers niet worden bijgehouden. "Maar het staat vast dat een groep patiënten hier waarschijnlijk niet zou komen als het mondkapje er niet was", zegt Gaastra.

Medische mondkapjes

Alhoewel de meeste coronaregels snel verdwijnen, blijft de mondkapjesplicht in ieder geval in het openbaar vervoer nog wel even bestaan. Ook blijft het advies gelden om uit voorzorg een mondkapje te dragen op drukke plekken. De problematiek is dus zeker nog niet voorbij, denken ze bij de NVDV. Dat heeft ook te maken met het type mondkapje dat reizigers in het ov moeten dragen.

Dermatoloog Gaastra merkt op dat problemen vooral ontstaan na het dragen van de medische mondkapjes. "Dat zijn de bekende mondkapjes die je in de supermarkt koopt. Die zijn van hard materiaal en hebben vaak niet de beste pasvorm. Dat gaat schuren aan de huid en dan kan eczeem optreden."

Mondkapje verergert huidklachten

Volgens branchevereniging NVDV herkennen veel dermatologen zich in de problematiek. "Het valt inderdaad op. Maar het is ook te begrijpen", zegt een woordvoerder, die wijst op de vele Nederlanders die al bestaande huidklachten heeft.

"In Nederland lopen een half miljoen mensen met eczeem en een half miljoen mensen met psoriasis. En dan neem ik alle andere huidklachten - en dat zijn er nogal wat - nog niet mee. Een mondkapje maakt die huidklachten er niet beter op, het verergert ze juist."

Bron: Pexels Maskne verwijst naar acne dat wordt veroorzaakt door mondmaskers

Maskeracne

Volgens dermatologen lopen vooral mensen met bestaande lichte klachten risico. "Zij krijgen door de mondkapjes meer jeuk, gaan krabben en dat verergert de situatie", zegt een woordvoerder van branchevereniging NVDV. Niet alleen eczeem, ook acne in het gezicht kan erger worden door mondkapjes. Dat wordt niet veroorzaakt door het schuren over de huid, maar door het afsluitende effect van de maskers.

Patiënten met huidproblemen hebben al een term aan de problematiek gehangen: maskne. Dat verwijst naar de puistjes die sommigen krijgen door het langdurig dragen van een mondkapje. Volgens dermatoloog Gaastra is acne hardnekkiger dan eczeem, maar ook goed te verhelpen, bijvoorbeeld met lotions of pillen.

Schoonheidsmiddeltjes

Op internet zijn allerlei schoonheidsmiddeltjes te verkrijgen die huidproblemen door mondmaskers moeten tegengaan. Alhoewel een dagcrème kan helpen om vooral het schurende effect van de kapjes te verminderen, waarschuwen dermatologen voor hele vette crèmes of vaseline. Die zorgen voor nog minder ventilatie en het is juist dat afsluitende effect wat acne veroorzaakt.

Wat vooral helpt is het dragen van een mondkapje dat minder over de huid schuurt, al worden zelfgemaakte mondkapjes met een zachtere stof niet meer toegestaan in het ov. Ook 'mondkapjesgewenning' speelt bij sommigen mee, zegt Gaastra. "De huid lijkt op den duur gewend te raken aan het schuren van het mondkapje. Daardoor treedt eczeem minder op."