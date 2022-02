Hoe kunnen we ons beter voorbereiden op toekomstige virusuitbraken? Het Pandemic & Disaster Preparedness Centre (PDPC) wil hier antwoorden op vinden door kennis en onderzoek bij elkaar te brengen, want 'de kans op nieuwe pandemieën is groot'.

Klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, intensieve veeteelt en reisbewegingen van de mens: al deze aspecten spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van nieuwe virusuitbraken.

Potentiële triggers

"Het zijn allemaal potentiële triggers waardoor virussen zoals malaria, knokkelkoorts, nieuwe vogelgriepvarianten of de varkenspest zich opeens snel kunnen verspreiden", zegt vooraanstaand viroloog Marion Koopmans.

"En als we één ding hebben geleerd van twee jaar coronacrisis, dan is dat het belang van goede voorbereiding en snelle actie."

Onderzoek naar virusuitbraken en rampen

Om dat in de toekomst beter voor elkaar te krijgen is afgelopen jaar het Pandemic & Disaster Preparedness Center (PDPC) opgericht. Hier doen wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit samen onderzoek naar virusuitbraken en rampen. Met als doel om in de toekomst sneller te kunnen handelen.

"We doen constant veldonderzoek, bijvoorbeeld naar de vogelgriep of naar virussen die in muggen zitten", vertelt Koopmans. "Dat houdt letterlijk in dat we dieren vangen of overleden dieren onderzoeken. Stuiten we op iets verdachts, dan brengen we in kaart om wat voor soort virus het gaat. Met altijd de achterliggende vraag: kan dit potentieel gevaarlijk zijn voor de mens?"

Data mining

Het centrum doet ook aan grootschalige data mining, dat is het verzamelen en bekijken van enorme hoeveelheden informatie. "Migratieroutes van vogels, reisbewegingen van de mens, scheepvaart en klimaat- en landschapsverandering. We kunnen veel kennis opdoen uit deze enorme hoeveelheden data."

Koopmans denkt dat er naast corona twee andere mogelijke grote bedreigingen op ons af komen: een nieuwe variant van het vogelgriepvirus of van de varkenspest. "Het is belangrijk om DNA-mutaties van deze virussen goed in kaart te brengen, zodat we niet verrast te worden als ze opeens op de mens overspringen."

Vaccins direct aanpassen aan nieuwe mutaties

Door virusmutaties snel te signaleren kunnen ook vaccins en geneesmiddelen sneller en beter worden aangepast, denkt Koopmans. "Zodra je een voor de mens gevaarlijke mutatie ontdekt kunnen vaccins direct worden aangepast. Zodat ze goed blijven werken, ook tegen het nieuwe virus."

Beter voorspellen, beter en sneller vaccins bouwen, maar ook de GGD beter toerusten: dat zijn volgens Koopmans de belangrijke pijlers van toekomstige pandemiebestrijding.

Investeren voor de toekomst

Daarnaast houdt het centrum zich met een aantal heel concrete vragen bezig, vertelt Koopmans. "Hoe bepaal je of een virus zich via de lucht kan verspreiden? Maar ook: hoe kunnen we de maatschappij beter betrekken en weerbaarder maken tegen dreigingen? En kunnen we ons beter voorbereiden op grootschalige uitbraken?"

Antwoorden op deze vragen zijn er niet op korte termijn, benadrukt de viroloog. "Dit is niet iets wat morgen klaar is, hierin moet je echt investeren met het oog op mogelijke toekomstige bedreigingen."