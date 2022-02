Veel Nederlanders vertrekken deze weken naar de bergen, om voor het eerst sinds 2 jaar lockdowns weer intensief te gaan sporten. Eindelijk mogen we weer, maar experts waarschuwen voor blessures.

"Skiën is net als fietsen", zegt Arjen de Graaf van de Nederlandse wintersportvereniging. "Je bent de techniek niet zomaar verleerd, dus je pakt het op de piste snel weer op. Maar je moet wel uitkijken."

Derde dag

"Veel mensen gaan dan gelijk vol gas, maar je moet het juist een beetje opbouwen", legt De Graaf uit. "We spreken ook vaak over een derde dag. Op deze dag gebeuren de meeste ongelukken. Dan heb je weer meer vertrouwen, maar begint je lichaam ook vermoeid te worden."

Sportfysiotherapeut Marlies van Lierop verwacht deze winter meer blessures onder de wintersporters. "Dat is niet meer dan logisch. Als je een tijd niet meer getraind hebt, verliest je lichaam de belastbaarheid die het nodig heeft voor het beoefenen van sport. In ons vak heet dat het supercompensatie-principe."

G-krachten

Van Lierop benadrukt dat sommige mensen vergeten dat ze tijdens de lockdown hele andere spieren hebben gebruikt. "In de lockdown kon je natuurlijk hardlopen en dergelijke, maar het vraagt andere vaardigheden van je dan bijvoorbeeld skiën. Je maakt hoeken met je benen en knieën die je in het dagelijks leven niet vaak maakt, en hebt te maken met G-krachten."

"Wintersport vergt aan de andere kant ook veel coördinatie. Je moet goed in controle zijn van je lichaam, en het kan even duren voordat je dat terug hebt. Daarom zou iedereen moeten beginnen met een rustige helling. En als je een beetje gewend bent, kun je zwaarder gaan."

Verzuren

Ook als het goed lijkt te gaan, moet je volgens Van Lierop de gevaren niet onderschatten. "Als mensen bijvoorbeeld beginnen met gewichtheffen, dan gaan ze heel snel veel vooruit. Dat heeft niets te maken met spiermassa, maar met hun coördinatie die snel groeit. Je spieren worden dan efficiënter gebruikt."

"Maar dat betekent nog niet dat je spieren alles aankunnen. Vooral aan het einde van een wintersportweek zullen veel spieren gaan verzuren en verzwakken, en dat kan resulteren in pijnlijke blessures."

Nepsneeuw

Arjen de Graaf ziet op de piste vooral andere oorzaken van blessures. "Blessures komen ook door de soort sneeuw. Als er nepsneeuw is gebruikt, ben je bijvoorbeeld minder wendbaar. En als mensen zich niet aan de regels houden kan het fout gaan."

"Het is vooral belangrijk dat iedereen aan het eind van de dag rekening met elkaar blijft houden. Dan is de sneeuw platgedrukt en gaan sommigen al met een drankje op het laatste stuk naar beneden. Blijf altijd binnen je capaciteiten skiën, en laat je niet verleiden om ongecontroleerd naar beneden te komen."

Après-ski?

Om helemaal je focus te bewaren, adviseert Van Lierop om op je slaap en voeding te letten. "Het is intensief, opeens veel sporten", legt de fysiotherapeute uit. "Als je niet genoeg rust en veel après-skiet, heb je ook meer kans dat het mis gaat." Toch moet je volgens haar ook niet te veel angst hebben. "Als je zonder vertrouwen in je lichaam de berg af gaat, weet je niet goed wat er gebeurt. Je moet gewoon rustig in je eigen tempo kunnen opbouwen, zodat je focus houdt."

"Het is belangrijk dat mensen weten dat ze meer kwetsbaar zijn, omdat ze de afgelopen jaren waarschijnlijk minder gesport hebben. Je wilt niet straks een voorkruisbandblessure oplopen. Dat is de meest voorkomende blessure. Dan ben je minimaal 9 maanden bezig met intensief revalideren.

Voorbereiden

Dus wat kan je doen om je voor te bereiden? "Je kunt de risico's minimaliseren", zegt De Graaf. "Op onze website staan ook allerlei filmpjes met oefeningen die je kunt doen om goed fit te worden. Een keer oefenen op een baan in Nederland helpt. En let ook goed op de tien pisteregels."

"Ik heb er ook wel vertrouwen in dat Nederlanders dat doen", gaat hij verder. "Er is nu geen les meer te krijgen op de banen, dus iedereen is druk bezig met voorbereiden."

Inbeelden

Van Lierop heeft nog wat advies voor de thuiswerkers. "Vanuit je bureaustoel kun je al genoeg oefeningen doen voor bovenbeenspieren. Ook core-oefeningen als een zijwaartse plank kunnen ook goed helpen, want je hebt ook kracht vanuit je romp nodig." Ook mentaal kun je je voorbereiden. "Uit onderzoek blijkt dat je lichaam zich voorbereidt op een beweging, wanneer je die in gedachte veel doet. Filmpjes kijken van sporters kan op die manier ook werken. Of ga soms even staan alsof je al van de berg af gaat."

"En het blijft ook vakantie hè, dus zorg dat je plezier hebt", sluit De Graaf af. "En hoe beter je voorbereid bent, hoe meer plezier je hebt."