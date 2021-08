Ondanks corona toch met je backpack op pad naar een ver land. Moet je dat willen? Veel landen buiten (en binnen) Europa zijn nog niet groen. Vreemd is het dus niet, dat veel minder mensen hiervoor kiezen. Toch laat niet iedereen zich tegenhouden.

Naar Zuid-Afrika, Costa Rica of Vietnam: reisorganisatie Riksja Travel organiseert normaal gesproken zo'n 10.000 verre reizen per jaar vanuit Nederland. Maar op dit moment zitten ze pas op 2 procent van het gebruikelijke aantal boekingen.

Kleine groep

"Het ligt heel erg stil", zegt Fenny Koppen van Riksja Travel. Een belangrijke reden is volgens haar dat weinig verre bestemmingen de kleurcode geel of groen hebben.

"De meeste mensen hebben hun reis omgeboekt naar volgend jaar of wijken uit naar een bestemming binnen Europa. Er is slechts een kleine groep die nu naar bestemmingen buiten ons continent gaat."

'Goed gevoel belangrijk'

Tot die kleine groep behoren bijvoorbeeld schrijfster van reisboeken Ada Rosman-Kleinjan en haar partner Jan. Ze zagen al veel van de wereld.

Vorig jaar moest het stel hun reis naar Namibië annuleren in verband met corona. "We willen heel graag reizen, maar moeten er wel een goed gevoel bij hebben."

'Het begint weer te kriebelen'

Ada en Jan bleven vorig jaar thuis. "We zijn in heel veel landen geweest en realiseren ons dat we, ondanks het gemopper, in het mooiste land van de wereld wonen." Maar inmiddels begint het toch weer weer te kriebelen. Ze willen erop uit.

Tot nu toe vierden Ada en Jan ieder huwelijksjubileum op het Afrikaanse continent. "Toen we 12,5 jaar getrouwd waren gingen we naar Egypte, bij 25 jaar naar Uganda, bij 40 jaar naar Gambia en bij 45 jaar willen we naar Benin."

Rode gebieden niet bezoeken

Benin heeft momenteel kleurcode oranje en in sommige gebieden zelfs rood. Maar dat houdt hen niet tegen. "Als we volledig gevaccineerd zijn en de vlucht doorgaat, gaan we gewoon." De rode gebieden waren ze sowieso al niet van plan te bezoeken.

"We hebben de papierwinkel op orde en bij aankomst hebben we een PCR-test. Als die negatief is mogen we vrij rondreizen in het land."

Bron: eigen foto door Hennie de Bruin Ada Rosman-Kleinjan tijdens een van haar reizen

Toerisme ingestort

Waarom ze niet voor een reis binnen Europa kiezen? "In een ontwikkelingsland ben je je er heel bewust van dat je in het buitenland bent. Geuren, kleuren, taal, muziek, hoe mensen met elkaar omgaan, alles is anders."

"In de meeste ontwikkelingslanden is het toerisme door corona ingestort en dat treft veel mensen. Ik weet dat wij daar met z'n tweeën niet het verschil in gaan maken, maar we geven ons geld graag verspreid over het land uit."

Spannender dan normaal

Ada is zich er bewust van dat ze op reis besmet kan raken met het coronavirus. "Het is fijn dat we gevaccineerd zijn, maar het is geen garantie." Er gelden coronamaatregelen in Benin, zoals het dragen van een mondkapje en een maximaal aantal personen in het openbaar vervoer.

Toch moet ze toegeven dat ze het wel wat spannender vindt dan gebruikelijk. "Je gaat niet zo onbezorgd op reis als normaal, maar alles wat je van tevoren kunt regelen, hebben we geregeld."

Positieve reacties

Ze kreeg tot nu toe alleen maar positieve reacties op haar nieuwe reisplannen, zegt ze. Zelfs van mensen waar ze zelden iets van hoort.

"Reizen is een wezenlijk onderdeel van ons leven en mensen gunnen het ons om weer te gaan." Ze weet dat er vast mensen zijn die er anders over denken, maar ze staat achter haar keuze.

Avontuurlijker

Dat geldt ook voor reisbloggers Gieljan Stevelmans en Annick Overkamp. Nu zijn ze even in Nederland vanwege hun vaccinaties, maar de meeste maanden van dit jaar spendeerden ze tot nu toe in Mexico.

Het stel zegde eind 2019 hun banen en huis op, om een lange reis te kunnen maken. Azië was het plan, maar de coronapandemie stak daar na een paar maanden een stokje voor. Ze besloten te vertrekken en na een verplichte pauze van 3 maanden door Europa te gaan reizen. Toch kregen ze op een gegeven moment zin om verder weg te gaan. Ver weg voelt avontuurlijker, zegt Gieljan.

Bron: eigen foto Annick en Gieljan in Mexico

'Altijd kans op besmettelijke ziektes'

Begin dit jaar kwamen ze via Instagram in contact met andere Nederlanders in Mexico. Zo kwamen Gieljan en Annick erachter dat dit land in Midden-Amerika, in tegenstelling tot veel andere landen, nauwelijks eisen stelde aan reizigers die het land in wilden.

"Onze families waren wel een beetje in shock", zegt Annick lachend. "Het klinkt misschien gevaarlijker om op dit moment te reizen naar landen als Mexico, maar normaal gesproken aanvaard je ook de risico's op ziektes als malaria en dengue als je naar een ver land op vakantie gaat."

Overnachting goedkoper

Ze maakten wel een ander soort reis dan wanneer corona er niet was geweest, vertelt Gieljan. "Tijdens eerdere reizen kwamen we altijd wel anderen tegen met wie we ervaringen uitwisselden. Dat is nu veel minder. Je moet alles echt zelf uitzoeken."

Een voordeel is wel dat een overnachting in landen als Mexico nu veel goedkoper is dan anders, een groot verschil met Europa deze zomer, zegt Annick.

Meer boekingen

Nu verblijven ze in Nederland, maar zodra ze volledig gevaccineerd zijn, gaan Gieljan en Annick snel weer richting een ver oord. Ze denken nu in elk geval aan Jordanië, Georgië en Kirgizië.

En zij zijn niet de enige; na een flink dieptepunt ziet reisorganisatie Riksja Travel de vraag naar verre reizen weer langzaam toenemen. Fenny Koppen: "Sinds deze maand, nemen de boekingen toe. Veel mensen boeken voor het najaar of voor 2022. Mensen hebben echt weer zin om verre reizen te maken, merken we en dat geeft ons perspectief."