De frustratie bij de evenementen- en zakelijke congresbranche loopt op. Tijdens de persconferentie bleek dat evenementen en congressen voorlopig geen versoepelingen kunnen verwachten.

"Wat moet er dan wél gebeuren om weer open te mogen?" vraagt Ahoy-directeur Jolanda Jansen zich af. Zij vertegenwoordigt de Alliantie van evenementenbouwers. "We snappen heel goed dat het onderwijs open moet, maar er hoeft geen keuze te worden gemaakt. Er kunnen tienduizenden mensen in een voetbalstadion zonder dat er besmettingen ontstaan, dan kunnen er ook evenementen mogelijk zijn met meer dan 750 mensen."

Evenementen

"Als het aantal besmettingen het nieuwe doel is, worden we aan het lijntje gehouden als ze zeggen dat er in september wél versoepelingen komen. Daar geloven we niets van. We zijn de enige branche die al 2 jaar stilstaat en worden opnieuw in de wachtkamer gezet. Moet je je evenement dan voor de vierde of vijfde keer verplaatsen?", vraagt Jansen zich af.

"We kunnen open met Testen voor Toegang. Dat hebben de Fieldlabproeven laten zien. We zijn altijd een sector geweest die nooit boos is geweest, die door alle hoepels van het kabinet is gesprongen en hier staan we dan. We zijn heel sceptisch. In andere landen zijn ze al veel verder."

Congressen

De congresbranche is ook gefrustreerd over de maatregelen, maar daar komt nog iets bij. In tegenstelling tot de festivals krijgen beurzen en congressen namelijk helemaal geen aandacht. In geen enkele persconferentie worden ze genoemd.

"Daar zit heel veel pijn. Wij worden geschaard onder evenementen en de regels die daarvoor gelden zijn met name gemaakt op publieksevenementen als festivals. Maar bij ons is het beter reguleerbaar", zegt directeur van hotel en conferentieketen Postillon Erik-Jan Ginjaar.

'Op een zakelijk evenement knuffel je niet'

"Fieldlab heeft gemeten dat deze zakelijke congressen stuurbaar zijn: toegangscontrole is mogelijk, passeren is mogelijk, aparte ingangen. Alles is zodanig te regelen dat het veilig is. Maar evenement is een vies woord geworden, er hangt een geur van besmettingen omheen. Terwijl dat bij zakelijke evenementen niet het geval is."

"Op zo'n kom je niet om vrienden te zien, maar je komt voor een zakelijk event. Daar hoort knuffelen niet bij. En er wordt ook geen alcohol geschonken, wat mensen toch losser maakt", zegt Ginjaar. Hij wil vooral perspectief voor de branche, omdat het piekseizoen voor de deur staat.

Duizenden mensen

Zakelijke evenementen en congressen worden vooral gehouden in de maanden september, oktober en november. Nu zijn er - net als bij festivals - maximaal 750 mensen welkom. Maar congressen en zakelijke events zijn meestal veel grootschaliger met duizenden mensen van over de hele wereld. Volgens de evenementenlocaties wachten veel organisatoren daarom af met boeken van hun congres in Nederland.

RAI-directeur Paul Riemens stuurde daarom een brief naar het kabinet. "Door de communicatie die er nu is op de officiële site van de autoriteiten, lijkt het voor het buitenland alsof meerdaagse evenementen hier niet georganiseerd mogen worden. Maar dat gaat om festivals. Ik vind het belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt."

'Er zit zoveel werkgelegenheid aan vast'

Riemens benadrukt ook het belang van de congreswereld voor de Nederlandse economie. "80 procent is internationaal. Er zit zoveel werkgelegenheid aan vast: de hotels, de taxi's, de middenstand in de directe omgeving van Schiphol. Iedereen zit te wachten."

"Wij hebben al 1,5 jaar de tijd gehad hoe we op een goede manier evenementen kunnen organiseren. Met testen, met crowdcontrol. Ik verwacht dat corona nog wel even onder ons blijft, dus dan is het aan de RAI om op een veilige manier een evenement mogelijk te maken. De economie is er echt bij gebaat dat er onderscheid gemaakt worden tussen een festival en een zakelijk congres."