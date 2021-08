Hogescholen mogen waarschijnlijk weer open zonder 1,5 meter, melden Haagse bronnen. Daarover horen we in persconferentie van morgen meer. Maar hoe zit het met de clubs en het nachtleven? De branche vindt het angstaanjagend stil en wordt steeds somberder.

Voor de uitgaansbranche lijkt het alsof er een radiostilte over het nachtleven. "Het is alsof we voor de zoveelste keer vergeten worden", zegt Pieter de Kroon, eigenaar van Chicago Social Club in Amsterdam. Hij zet zich sinds het begin van de coronacrisis in voor het Amsterdamse nachtleven.

'Beroepsverbod'

Dat gevoel van geen antwoord krijgen, herkent ook Ted Langenbach, koning van het Rotterdamse nachtleven en eigenaar van club Now&Wow. "Alles is weer als 'normaal', kijk naar de drukte in winkels, in de supermarkten, in het openbaar vervoer. Het lijkt alsof we een soort beroepsverbod hebben gekregen. We worden aan het lijntje gehouden", vertelt hij.

Morgen moet er perspectief komen, vinden beiden. "Geef morgen óf een datum wanneer we open mogen, óf zeg toe dat de steun blijft doorlopen", zegt De Kroon. Langenbach valt hem bij. "Het is heel vervelend dat mensen voor onze sector beslissen, terwijl zij lekker in het buitenland op vakantie zijn met een dertiende maand vakantiegeld. Ze laten ons volledig in de steek."

Dansen met Janssen

In het eerste weekend van juli mochten de clubs na meer dan een jaar gesloten te zijn, weer open. Al snel werd de versoepeling teruggedraaid, vanwege een gigantische piek in het aantal besmettingen.

"Ik vind het jammer dat ze ons niet langer de kans hebben gegeven. Uitspraken als 'Dansen met Janssen' en het Testen voor Toegang-systeem hebben het gewoon kapot gemaakt", zegt clubeigenaar Pieter de Kroon. Die nieuwe sluiting heeft veel impact gehad op de sector, merkt hij. "We waren zo lang aan het wachten, en toen mocht het, en toen ineens niet meer. Dat sloeg iedereen in de sector knock-out."

Bron: ANP Ted Lachenbach

"Laten we het gewoon proberen!"

Volgens clubhouder Ted Langenbach is er geen goed argument om alles dicht te houden "We kunnen gewoon open. We hebben zoveel knowhow en zoveel dingen kunnen aanpassen na het fiasco begin juli. Veel mensen zijn gevaccineerd, dus laten we het gewoon proberen!"

Het is afwachten wat er morgen gezegd wordt. Maar Ted Langenbach verwacht topdrukte als de clubs weer eenmaal open zijn. "Ik denk dat mensen massaal tickets gaan kopen. Dat zagen we ook in Engeland. Daar zitten de clubs nu op donderdag, vrijdag, zaterdag én zondag bomvol. Onze branche kan dat aan."