We moeten stoppen met de wij/zij-benadering richting ongevaccineerden. Dat vindt lector crisisbeheersing Menno van Duin. Meer begrip van het kabinet zou veel kunnen oplossen: "Keur het niet goed, maar laat ongevaccineerden weten dat je ze ziet."

De verschillen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden telkens maar weer benadrukken levert volgens Van Duin, verbonden aan het Instituut voor Fysieke Veiligheid, weinig op. "Daarmee werk je alleen maar 'kont tegen de krib' in de hand."

Meer polarisatie

Morgen is er voor het eerst in lange tijd weer een corona-persconferentie. Deze week zouden de laatste beperkingen worden afgeschaft. Althans, dat was de ambitie van het kabinet. Toch wordt nu in plaats daarvan de coronapas ingevoerd in sportscholen en zwembaden en keert het mondkapje terug in publieke gebouwen en bij contactberoepen.

Van Duin is kritisch op de communicatie van het kabinet. Dingen niet waarmaken die je zegt is slecht voor het draagvlak. "Wees consequent in de communicatie. Als zij zeggen, we prikken ons de crisis uit, met een QR-code komt alles goed, en dat blijkt daarna niet te kloppen, dat is niet goed."

Wantrouwen en cynisme

Verkeerde communicatie ondermijnt het beleid, ziet Van Duin. "Het heeft consequenties voor de geloofwaardigheid. Wanneer beloftes eerst worden gemaakt, maar daarna niet worden waargemaakt, zorgt dat voor toenemend wantrouwen en cynisme, terwijl vertrouwen heel belangrijk is."

"De eerste coronagolf verliep beter, mensen hadden het idee dat de lijn van de overheid de beste hand was. Dat de maatregelen terecht en juist waren. Nu het vertrouwen afneemt, levert dat problemen op voor hoe maatregelen worden nageleefd."

Toon begrip voor de 'afhakers'

Het verder inzetten van de coronapas zorgt daarnaast voor nog meer verschillen tussen mensen met en mensen zonder vaccinatie. "Dat lijkt nu als middel gebruikt te worden om het aantal gevaccineerden te verhogen. Dat versterkt de polarisatie", zegt Van Duin.

In plaats daarvan ziet Van Duin liever andere manieren om weer een 'samen'-gevoel te creëren in deze crisis. "Toon meer begrip voor de mensen die zijn afgehaakt. Keur het niet goed, maar laat ongevaccineerden weten dat je ze ziet. Dat hoop ik van de persconferentie. Vertel ze dat het vast niet lukt om ze vanuit de overheid te overtuigen, maar adviseer ze bijvoorbeeld met de huisarts in gesprek te gaan."

Pappen en nathouden

Toch betwijfelt Van Duin of er een open en eerlijk verhaal zal klaarstaan bij de persconferentie. "Het wordt toch pappen en nathouden. Ik vraag me af of ze echt kunnen aangeven wat er fout is gegaan. In persconferenties moet je mensen eigenlijk meenemen in je twijfels, ze zeggen te veel dat ze weten wat er goed voor ons is."

Van Duin benadrukt dat het belangrijk is dat je mensen meeneemt in je beslissingen: "Toen Rutte stelde, we beslissen met 50 procent van de kennis op 100 procent van de feiten, dat was eerlijk."